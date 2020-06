ECB se zatím nebojí německého ústavního soudu, koruna sílí

Evropská centrální banka navýšila mimořádný program nákupů aktiv (PEPP) o dalších 600 miliard eur na celkových 1,3 bilionu euro a protáhla celkové trvání programu nejméně do poloviny roku 2021. ECB se navíc nezačne nakoupených cenných papírů zbavovat dříve než v roce 2023. Vedle toho bude dál ECB pokračovat v předkrizové politice kvantitativního uvolňování (APP), a to tempem 20 miliard euro měsíčně.



Právě tato politika byla terčem kritiky německých ústavních soudců. Podle německých soudců program nákupu aktiv (PSPP) narušuje princip proporcionality. Jednoduše řečeno: ECB touto politikou podle nich překračuje to, co je nezbytně nutné k naplnění jejího zákonného cíle - cenové stability. Němečtí soudci chtějí, aby ECB lépe zdůvodnila, proč jsou její kroky “nezbytné” k dosažení inflačního cíle. Problém je, že německý ústavní soud nemá nad ECB žádnou pravomoc - ta je odpovědná Evropskému parlamentu a Evropskému soudnímu dvoru, který program v roce 2018 posvětil.



A dnešní rozhodnutí ECB to zatím jenom potvrzuje. ECB ponechává beze změny stávající nastavení politiky APP a nebojí se jít v mimořádné politice PEPP ještě dál (tuto politiku zatím německý ústavní soud neposuzoval). I proto euro a riziková aktiva navázaná na eurozónu v první reakci na rozhodnutí posilují. Pozitivní dozvuky ostatně pociťuje i česká koruna.



Na druhou stranu, pokud požadavky německých soudců nebudou vůbec vyslyšeny, mohou soudci zatrhnout německé Bundesbance účast v programu. A to už by pro ECB byla hodně hořká pilulka. Christine Lagardová však minimálně pro tuto chvíli míč ponechává na straně německé Bundesbanky, která bude mít nelehkou situaci obhájit proporcionalitu v rámci Bundestagu. Bundesbanka i Bundestag by se totiž na rozdíl od ECB měly rozhodnutím německých ústavních soudců řídit....