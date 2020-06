Proč má ČR nejvyšší inflaci v celé EU?

Česká republika má nejvyšší inflaci v celé Evropské unii - 3,3 %. Připlatíme si hlavně za potraviny, vybrané služby a energie. Češi začali v důsledku stávající situace více šetřit a hromadí peníze na účtech v bankách, kde však ztrácí svou hodnotu.

Nejvyšší inflace v EU

Nárůst cen v České republice je podle Eurostatu nejvyšší z celé Evropské unie. Inflace v Česku dosáhla mimo jiné i kvůli pandemii koronaviru v dubnu 3,3 %. Jde o harmonizovaný údaj – Český statistický úřad zveřejnil údaj jen o desetinu nižší - 3,2 %. V praxi to znamená, že si za zboží každodenní spotřeby i některé služby oproti jiným zemím připlatíme. Potraviny, zboží a služby podražily ale i v sousedních zemích – například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Ceny naopak klesaly ve Slovinsku, Estonsku nebo Řecku.

Srovnání meziroční míry inflace v zemích EU v dubnu 2020 (v %)

Zdroj: Eurostat

Proč právě u nás se zdražuje nejvíce?

Hlavním důvodem zdražení v tuzemsku je oslabení kurzu koruny, které bylo způsobeno významným odlivem spekulativního a investičního kapitálu z České republiky v důsledku krize způsobené koronavirem. Zatímco ještě 17. února se naše měna obchodovala za 24,795 korun za euro, o měsíc později 24. března už to bylo 27,81 korun za euro. To znamená oslabení naší měny o více než 10 %. Koruna ztratila výrazně více než například polský zlotý nebo maďarský forint, oproti forintu je oslabení koruny více než dvojnásobné. Příčinou tak výrazného oslabení koruny oproti jiným měnám je velký objem spekulativního kapitálu, který do České republiky přitekl vlivem dřívějších devizových intervencí České národní banky. Objem tohoto kapitálu dle analýz ekonomů činil více než 1,5 bilionu korun a hlavním důvodem jeho přílivu byly spekulace na posilování kurzu koruny. Tento horký kapitál začal nyní v důsledku panické situace okolo COVID-19 odtékat.

Vývoj kurzu EUR/CZK od začátku letošního roku

Zdroj: www.cnb.cz

V produkci potravin není ČR soběstačná

V situaci, kdy celou řadu položek spotřebního koše dovážíme do České republiky ze zahraničí, pak slabší kurz koruny způsobil, že jsou dovážené věci dražší. Nejvíce podražilo ovoce – téměř o 25 %, následuje vepřové maso (18,9 %), mouka (16,6 %), cukr (16,2 %), uzeniny (13,8 %) a zelenina (11 %). Zdražil ale také alkohol a tabákové výrobky. Cena krabičky cigaret během března stoupla o 15 korun. Rostly ale také ceny nájemného, vodného, stočného a elektřiny, které nejsou kurzem koruny ovlivněny.

Čekejme další zdražení

U potravin pak během léta očekávají ekonomové další zdražování. Důvodem má být jednak suché léto, které odborníci očekávají a které se může podepsat na špatné úrodě. Další příčinou je nedostatek sezonních pracovníků, na který upozorňují farmáři z Itálie, Španělska, ale také Francie, Německa, Anglie nebo Nizozemska. Omezení možností cestování a obavy z dalšího šíření koronaviru brání stovkám tisíc migrujících pracovníků v tom, aby opustili své domovy. Podobně jsou na tom i farmáři v Čechách. Ti budou muset zaplatit více tuzemským brigádníkům, což se samozřejmě promítne do konečné ceny.

Češi výrazně více šetří

V případě krizových situací, rostoucích cen a životních nákladů domácnosti přirozeně více šetří a vytváří si finanční rezervy. Například jen za dubenobjem vkladů klientů České spořitelny vzrostl o 16 miliardkorun, zatímco průměrný měsíční přírůstek se pohybuje okolo 5 miliard. Na běžných nebo spořicích účtech v bankách naše úspory ale ztrácí na hodnotě. Po opakovaném snížení základní úrokové sazby Českou národní bankou až na stávajících 0,25 % nedosahuje zhodnocení v bankách ve většině případů ani 1 %.

Lze investovat bezpečně a zároveň překonat inflaci?

Češi proto stále častěji hledají možné cesty, jak nenechat inflaci jejich pracně vydělané peníze znehodnotit. S pádem akcií, dluhopisů i komodit a pod hrozbou druhé vlny koronaviru hledají pro své umístění svých peněz jiné bezpečnější alternativy. Stále větší oblibu si poslední dobou získávají online platformy nabízející investice do zajištěných úvěrů, které v případě rozumného výběru mohou svým investorům přinášet atraktivní konstantní výnosy při zachování vysoké míry bezpečí.

