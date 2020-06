MMF - Čína a Indie letos porostou, zbytek světa čekají minusy. Čína příští rok poroste o 9,2%

Analytici MMF vydali aktualizovaný makroekonomický výhled pro tento a příští rok. Podle jejich odhadů světová ekonomika letos kvůli negativním dopadům a projevů koronavirového šoku oslabí o 3%. Příští rok by mělo dojít k oživení o 5,8%.Podle odhadů si nejlépe povedou Čína a Indie, jejichž ekonomiky i přes problémy s koronavirovou pandemií zaznamenají v tomto roce lehký růst a to o 1,2 respektive 1,9%. Obě země následně silně porostou v roce 2021 a to o 9,2 respektive 7,8%. Ekonomika USA se letos propadne o 5,9%, aby se v příštím roce zotavila o 4,7%. eurozóny letos oslabí o 7,5% a následně si polepší rovněž o 4,7%.Japonsko letos čeká pokles o 5,2% a následné oživení o 3%.