Rekordní nával na úřadech práce v USA - Tvrdá čísla o zastavení ekonomiky

Jen za minulý týden se ve Spojených státech o dávky v nezaměstnanosti přihlásilo 6,648 milionu lidí. Toto číslo naprosto rozdrtilo nejen tržní odhady, včetně těch nejvyšších, ale také předchozích 3,3 milionu, což byl dosavadní rekord.



Samozřejmě je třeba čekat vysoce volatilní data z úřadů práce, které jsou zavaleny žádostmi. Rozdíly v týdenních datech tak možná odpovídají více tomu, kolik toho úředníci zvládnou odbavit, než přílivu nových žadatelů, který evidentně zůstává obrovský.

Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA. Zdroj: Bloomberg

Pokračující žádosti o dávky v nezaměstnanosti v USA. Zdroj: Bloomberg



Vzhledem k tomu, jak vypadaly žádosti v posledních dvou březnových týdnech, musíme rovněž čekat, že se propad zaměstnanosti projeví i zítra na měsíčních údajích ministerstva práce.



Finanční trhy jsou zřejmě již smířeny s velmi špatnými čísly za současné období, ale velký otazník stále visí nad dalším průběhem, tedy jak dlouho bude vlna propouštění trvat. Některé odhady míří výhledově na 10% míru nezaměstnanosti v USA, což by znamenalo přes 16 milionů lidí bez práce, tedy oproti únoru 10 milionů navíc. Dnešní údaje svědčící o velmi rychlém propouštění však možná budou impulsem pro opětovné zhoršení odhadů.



Nervozita na trzích po datech evidentně stoupla, což se projevuje poklesem akciových indexů a možná paradoxně větší poptávkou po dolaru. Sázka na dolarovou hotovost je však celkem běžná taktika během velké nejistoty a ukázaly to i poslední týdny.



Ve zprávách z jednotlivých států se velmi často objevuje strohé konstatování, že jde o nárůst žádostí v souvislosti s COVID-19. Tam, kde zprávy nabízejí více informací, najdeme, že se propouštění nejvíce týkalo ubytovacích služeb, restaurací, dále dopravy a skladování. To těžko překvapí, ovšem nečekaně hodně států hlásí propouštění i ve zdravotnických službách.