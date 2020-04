Ekonomický kalendář: Pozornost je zaměřena na statistiky žádostí o podporu v nezaměstnanosti

Shrnutí:

Data z amerického trhu práce budou v centru pozornosti

Čínské statistiky PMI budou zveřejněny v noci

Akciové indexy z Evropy a USA se v premarketu snažily o korekci poklesů. Evropská seance pak začala v mírně pozitivním teritoriu. Co se týká makrodat, tak klíčovými statistikami dnes budou žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA. Opět se očekává nárůst nezaměstnanosti více v milionech než v "pouhých" stovkách tisíc. Zajímavá by mohla být také situace na ropě. Kromě plnění čínských zásobníků by důležitou roli mohlo hrát čím dál větší zapojení Spojených států do ropné války mezi Ruskem a Saúdskou Arábií.

Evropská & Americká seance

11:00 - eurozóna, PPI inflace za únor. Očekáváno: -0,7 % y/y. Předchozí: -0,5 % y/y

14:30 - USA, žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Data žádostí o podporu v nezaměstnanosti ukázaly v minulém týdnu historicky vysoký nárůst, když několikrát překonala historická maxima. Statistiky ukážou, jak výrazně dopadá pandemie koronaviru na americkou ekonomiku. Naneštěstí by se situace měla dále zhoršit. Trh očekává vzestup počtu žádostí o 3,5 milionu. Některé instituce jako například Goldman Sach odhadují vzestup o více než 5 mil. žádostí.

16:00 - USA, tovární objednávky za únor. Očekáváno: 0,2 % m/m. Předchozí: -0,5 % m/m

16:30 - USA, zásoby zemního plynu. Očekáváno: -31 bcf. Předchozí: -29 bcf

Asijská seance

2:30 - Austrálie, maloobchodní prodeje za únor

3:45 - Čína, Markit PMI ve službách za březen.