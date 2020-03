St.Louis Fed: O práci by mohlo přijít až 47 miliónů Američanů = míra nezaměstnanosti 32,1%

ysoce rizikových je až 66,8 miliónu pracovních pozic v zemi v sektorech prodeje, výroby, přípravy jídel a služeb. Ohrožených je dále 27,3 miliónu pozic v "kontaktních" profesích jako jsou holiči, kadeřníci, letecký personál a pohostinství. V průměru by pak mohlo přijít o práci zmíněných 47 miliónu pracujících. Celkově by nezaměstnanost stoupla až na 52,8 miliónu osob, což by byl trojnásobek vrcholné fáze při Velké depresi ve třicátých letech minulého století. Míra registrované nezaměstnanosti se tehdy pohybovala na 24,9%.