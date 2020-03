Čínská ekonomika bude koronavirem zasažena hned dvakrát. Po vlastním výpadku přijde výpadek zahraniční poptávky

Podle aktuálních komentářů bude čínská ekonomika zasažena koronavirem hned dvakrát. Primárním zásahem bude samotná nákaza v zemi, která na několik týdnů v podstatě zastavila tamní ekonomiku. Druhým zásahem bude respektive je zpoždění nákazy ve zbytku světa, jež způsobuje propad zahraniční poptávky po čínském zboží.Podle zpráv a dat se většina odstavených čínských podniků, které přežili krizi, již vrací k běžnému provozu. Podle dat zatím zhruba ze 70%.Analytici China Beige Book se domnívají, že i kdyby došlo k nebývalému udržení domácí poptávky, což se samo o sobě nepotvrzuje, tak šíření nákazy mimo Čínu směrem k hlavním obchodním partnerům se zpožděním případné oživení čínské ekonomiky výrazným způsobem komplikuje ne-li přímo vylučuje.Růst druhé největší ekonomiky světa bude proto limitován, nehledě na to, jak velká budou opatření či snahy tamní vlády a centrální banky. Čínské oživení tak bude s největší pravděpodobností limitováno časem a rychlostí oživení ve světě. ekonomika vloni rostla o 6,1%. Podle odhadů v 1Q ekonomika klesne do recese . Za celý rok by pak růst HDP mohl dosáhnout pouze nízkých jednotek procent. Odhady se pohybují od 1,3 do 5,5%.