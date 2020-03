Předpoklad: ČNB v březnu přistoupí ke snížení úrokových sazeb

Meziroční růst cen průmyslových výrobců se v únoru zpomalil výrazněji, než se čekalo.

Zpomalení růstu cen hlásí většina průmyslových odvětví.

Výrobní ceny v zemědělství pak prohloubily svůj meziroční pokles.

Statistiky za letošní leden a únor jsou obecně vnímány coby pohled do historie, neboť reflektují situaci před vypuknutím vlny koronaviru v Evropě. Ceny výrobců ale přesto dávají důležitý signál ve směru zpomalení růstu spotřebitelských cen ve výhledu do dalších čtvrtletí.

Meziroční růst výrobních cen v tuzemském průmyslu v únoru výrazně zpomalil: z lednových 2,4 % na 1,4 %.

Tahounem nižšího růstu výrobních cen jsou v tuto chvíli především ceny komodit (kovy, ropa, ceny v potravinářském průmyslu), v dalších měsících a čtvrtletích se dále projeví zpomalení hospodářského růstu v důsledku koronaviru.

V případě zemědělských výrobců se meziroční pokles cen prohloubil z -2,9 % na -3,8 %.

Pokles cen je patrný v případě rostlinné výroby, živočišná výroba pak hlásí viditelné zpomalování cenového růstu.

Pokles cen v zemědělství letos povede ke zpomalení růstu cen potravin pro finální spotřebitele.

ČNB pro letošní první čtvrtletí očekávala růst cen průmyslových výrobců tempem 1,5 %, pro výrobní ceny v zemědělství pak čekala meziroční pokles o 6,1 %.

Skutečný vývoj výrobních cen může být v letošním prvním čtvrtletí sice o něco vyšší, než ČNB čekala, tedy zejména v případě cen v zemědělství bude skutečně vykázaný pokles dle všeho mírnější, než centrální banka předpokládala.

V souvislosti se zpomalováním růstu globální i české ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru lze nicméně čekat opadávání cenových tlaků mezi výrobci i do dalších měsíců a čtvrtletí letošního roku.

Nyní předpokládám, že ČNB na svém březnovém zasedání přistoupí ke snížení úrokových sazeb: repo sazba by mohla být snížena o půl procentního bodu na úroveň 1,75 %.

Vývoj cen výrobců bude jedním z argumentů pro krok ve směru nižších úroků, v hlavní roli pro hlasování o snížení sazeb ale budou rizika pro ekonomiku spojená s koronavirem.

Pro rok 2020 nyní čekám zpomalení růst cen v průmyslu v celoročním průměru do oblasti pod úrovní 1 %.

V případě cen v zemědělství lze počítat s poklesem výrobních cen v řádu několika procent.

To vše by ve výsledku mělo přispět ke zmírnění celkové inflace v české ekonomice, tedy ke zpomalení růstu spotřebitelských cen, přičemž tato tendence bude patrná zejména v letošním druhém pololetí a dále pak na počátku roku 2021.