Itálie už je v recesi, míní trh, a zůstane v ní minimálně do poloviny roku, navzdory dnešnímu balíku opatření

Italská ekonomika se letos meziročně propadne v každém z jednotlivých čtvrtletí. Jednotlivé finanční instituce postupně upravují svůj odhad letošního výkonu italské ekonomiky směrem dolů. Prognózy z konce minulého a tohoto týdne už Itálii nedávají šanci, že by alespoň v jednom z letošních čtvrtletí mohla meziročně růst.

Nejnovější prognózy přitom Itálii předpovídají v běžícím a také příštím čtvrtletní i mezikvartální pokles, a to až o 0,8, resp. jedno procento, tedy pokles v porovnání s posledními třemi měsíci roku 2019, resp. se čtvrtletím právě běžícím. Už přitom loni od října do prosince italská ekonomika mezičtvrtletně ztrácela, a sice 0,3 procenta. To znamená, že technicky je země už nyní v recesi, v níž setrvá minimálně do poloviny letošního roku. Technická recese totiž znamená mezičtvrtletní pokles reálného výkonu ekonomiky ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích.

Odhady výkonu italské ekonomiky se zhoršují ruku v ruce s postupem tamní extrémně se šířící koronavirové nákazy. Počet nakažených dnes překonal úroveň deseti tisíc osob. Itálie patří společně s Čínou, Jižní Koreou či Íránem mezi infekcí nejzávažněji zasažené země. Drastická opatření k potlačení nákazy, včetně celostátní karantény, napáchají značné ekonomické škody. Za celý letošní rok tak italská ekonomika vykáže přinejlepším jednoprocentní reálný meziroční pokles. Zemi od recese nepomůže ani dnes oznámená vládní balík pro boj s koronavirem a jeho důsledky v objemu 25 miliard eur.

Lukáš Kovanda, Ph.D.