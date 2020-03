Okénko trhu - OPEC jedná o omezení těžby

Opatrný optimismus vyplývající z přesvědčení, že světové ekonomické autority jsou připraveny konat, na trzích dlouho nevydržel. Navzdory krokům centrálních bank včetně amerického Fedu a prohlášením politikům o připravovaných fiskálních opatřeních evropské akcie dnes ztratily přes dvě procenta. Klesala i cena ropy Brent, která se z ranních 52 dolarů za barel vrátila do blízkosti 51 a to i přes signály o tom, že se skupina zemí OPEC předběžně dohodla na omezení těžby v objemu 1,5 milionu barelů denně ve snaze o vytlačení ceny do vyšších úrovní. Dohoda zatím vázne na nesouhlasu Ruska.

Viceguvernér České národní banky Marek Mora se v dnešním rozhovoru pro magazín Ekonom obšírněji vyjádřil k aktuální i výhledové politice centrální banky. Krátce se vrátil k poslednímu zasedání bankovní rady, na kterém jako jeden ze čtyř radních podpořil zvýšení základní úrokové sazby. Své rozhodnutí v souladu s předpoklady zdůvodnil překvapivě svižnou českou inflací, kterou podle něj i nadále bude pohánět česká fiskální politika. Riziko zpomalení tuzemské ekonomiky pod vlivem neutěšené situace v sousedním Německu pak podle něj sice existuje, nicméně zatím pro tento vývoj nebyl dostatek indicií, které by mu skutečně nasvědčovaly. Pro nejbližší měsíce pak za nejpravděpodobnější měnověpolitický scénář označil stabilitu sazeb s tím, že ovšem bude zapotřebí sledovat vývoj okolo probíhající virové epidemie.

Česká koruna, podobně jako například polský zlotý, v poslední době víceméně kopíruje indikátory globální nejistoty. Podobně jako akcie tak i ona dnes zažila spíše neúspěšný den, když oslabila zpět nad hranici EUR/CZK 25,35.

Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Luboš Růžička, analytik





Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.