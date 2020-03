3 scénáře pro trhy a ekonomiku aneb Nejen koronavirem živ je investor

Jako nejpravděpodobnější se jeví dočasné zhoršení globálního hospodářského vývoje v prvním čtvrtletí s možným přelitím problémů do čtvrtletí druhého. V druhém pololetí by ale měly být případné škody napraveny, námi zkraje roku očekávané oživení by se tedy mělo jen posunout. Tento základní scénář ve svém výhledu z konce února vyhlížejí experti ze společnosti Amundi. Jaký by podle nich mohl být vývoj na trzích a v ekonomice v dalších scénářích?

1. Pesimistický scénář

Pravděpodobnost: 30 %

Čínský růst se nepodaří obnovit, což povede ke zpomalení v řadě sektorů. Riziko globální recese poroste. Riziko výrazného rozšíření koronaviru v zemích mimo Čínu povede k větší opatrnosti a utažení finančních podmínek. Na trhy bude pumpována likvidita. Zároveň může dojít k eskalaci obchodních válek.

2. Základní scénář

Pravděpodobnost: 55 %

Po dočasném šoku se růst ekonomiky vrátí ke svému potenciálu. Dodavatelské řetězce zasažené epidemií koronaviru se podaří nahradit a pozměnit. Sazby budou dále nízké, stejně tak inflace. Zisky firem porostou mírným, jednociferným procentuálním tempem. Zadlužení bude nadále vysoké (rekordní) a trh se bude zajímat o politické faktory v čele s americkými prezidentskými volbami. Monetární a fiskální politika budou v souladu působit v prospěch ekonomiky.

3. Optimistický scénář

Pravděpodobnost: 15 %

Čína a další asijské země dokáží na epidemii koronaviru zareagovat vhodnou podporou ekonomiky. Blahodárně vedle toho budou působit i dosavadní opatření. V Evropě se bude dařit budovat příznivé prostředí pro finance, například bankovní unii nebo flexibiln(ějš)í fiskální pravidla. USA a Čína dospějí ke smysluplné obchodní dohodě.

K uvedenému je potřeba dodat, že Amundi svou analýzu vydala na začátku posledního únorového týdne, který byl pro akciové trhy nejhorší od finanční krize. Řada bank a institucí i během posledních dnů zhoršovala své výhledy na další kvartály a obavy z dopadů epidemie onemocnění COVID-19 doslova obcházejí trh. Scénáře jsou ale zajímavé právě i proto, že připomínají témata, na která se v mediální a tržní panice posledních dnů může zapomínat (obchodní války, prezidentské volby v USA, fiskální opatření), ale přitom mají sama potenciál hýbat trhy a zásadně ovlivňovat vývoj ekonomiky.