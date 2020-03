EMU: Maloobchod příjemně překvapil

V lednu se v eurozóně zvýšily maloobchodní tržby o 0,6 % meziměsíčně a 1,7 % meziročně. To se dá brát jako příznivý údaj, který významně předčil očekávání.



Lednový vývoj maloobchodu je v souladu s různými předběžnými indikátory z ledna, které naznačovaly rychlejší než očekáváné oživení v eurozóně na úplném začátku letošního roku.



Samozřejmě v polovině února se ale z Itálie začal šířit koronavirus, a proto únorová a březnová čísla jsou zatížena vyšší nejistotou a budou v průměru asi mírně horší (i když únor může být kvůli nákupní panice dočasně lepší). V dalších měsících pak bude záviset na tom, jak se situace kolem koronaviru bude vyvíjet.





Mimochodem, z Číny přišla včera zpráva, že kromě provincie Chu-pej a Pekingu se všichni pracovníci vrací do zaměstnání. To by tak mělo obnovit dodávky dílů do zbytku světa a snížit hrozbu, že se kvůli chybějícím komponentům zastaví výroba.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny