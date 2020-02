Okénko trhu - Panika pokračuje, padají rekordy

Německá míra nezaměstnanosti v souladu s očekáváními, tedy poblíž svého historického minima. Překvapivou statistikou ovšem bylo, žeo zhruba 10 tisíc, namísto předpokládaného nárůstu o 4 500 lidí. Stalo se tak navzdory pokračující slabosti německého průmyslu , který se ještě ani neoklepal z dramatického obchodně-válečného roku 2019 a již si musí dělat starosti s dodávkami z/do Číny kvůli virové epidemii, potažmo s jejím možným rozšířením do Evropy . Neslavné vyhlídky německých průmyslníků se již odrazily i v nejvyšších patrech tamní politiky, když prozatím nepotvrzené zprávy z jejího zákulisí naznačují, že si ministr financí a vicepremiér Olaf Scholz pohrává s myšlenkou, že by centrální vláda na sebe mohla převzít závazky některých zadlužených municipalit. Tím by jim rozvázala ruce k investicím do lokální infrastruktury či občanské vybavenosti a. Jednalo by se ovšem o značně kontroverzní krok, jelikož by vyžadoval přepsání německé ústavy, která vládě zapovídá deficitní rozpočty mimo krizová období. Zda Scholz se svým nápadem uspěje, se teprve ukáže, nicméně jeho konzervativní spolustraníci mu podle všeho nejsou dvakrát nakloněni.