Růst německého HDP beze změny

Německý statistický úřad (Destatis) zveřejnil složky růstu HDP během čtvrtého čtvrtletí loňského roku, když meziroční tempo růstu zůstalo stejné jako při prvotním odhadu, a to 0,4 % po očištění (viz graf). Mezičtvrtletně ekonomika stagnovala.





V rámci mezičtvrtletního srovnání došlo v závěru roku ke stagnaci spotřeby domácností, která v předešlých obdobích představovala hlavní faktor přispívající k růstu ekonomiky. Pouze mírně vzrostla spotřeba vlády, a to o 0,3 %. Tvorba fixního kapitálu zaznamenala smíšené výsledky, když ve stavebnictví vzrostla (+0,6 %), zatímco ve strojírenství poklesla (-2,0 %). Nepříznivě přispělo také zpomalení zahraničního obchodu, když vývozy poklesly o 0,2 % a dovozy vzrostly o 1,3 %.



Ve srovnání se třetím čtvrtletím došlo k meziročnímu zpomalení celkového růstu hrubého domácí produktu, když takový vývoj nepředstavoval žádné významné překvapení. V našich analýzách uvádíme, že situace v Německu by se měla začít zlepšovat a odkazujeme na předstihové indikátory. Jak informoval včerejší Ranní Restart, dle Ifo institutu se očekávání firem ohledně budoucího vývoje zlepšila, a to i přes negativní náladu na trzích. Je však třeba zdůraznit, že přenesení nálady do reálné ekonomiky vyžaduje určité časové období, přičemž rozšiřující se koronovirus – nyní i na území Evropy – může takovému vývoji zamezit.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny