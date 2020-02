Podnikatelská nálada v Německu se v únoru nečekaně zlepšila

Podnikatelská nálada v Německu se v únoru překvapivě zlepšila. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil institut Ifo. Jeho index důvěry se zvýšil o 0,1 na 96,1 bodu. Současnou situaci podniky sice hodnotí ještě hůře než v lednu, s větším optimismem ale hledí do dalších šesti měsíců.



Analytici očekávali, že se nálada německých podnikatelů zhorší a z lednových 96 bodů klesne na 95,3 bodu. Lednová hodnota byla zpřesněna směrem vzhůru.



"Zdá se, že vývoj kolem koronaviru nemá na německé hospodářství žádný vliv," řekl dnes ke zveřejněným výsledkům prezident Ifo Clemens Fuest. Zopakoval přitom dřívější odhad, že německé hospodářství v prvním čtvrtletí pravděpodobně vykáže růst o 0,2 procenta.



Německá ekonomika je závislá na vývozu. Ekonom Ifo Klaus Wohlrabe proto zdůraznil, že by byla těžce zasažena, pokud by se nový koronavirus změnil v pandemii. Kdyby se růst čínské ekonomiky za letošní rok snížil o 0,1 procentního bodu, klesla by o stejnou hodnotu i německá ekonomika, řekl ekonom. Šíření nového koronaviru se v průzkumu Ifo zatím plně neodrazilo, dodal.