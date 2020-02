Eurozóna - PMI za únor hlásí zrychlení růstu ekonomické aktivity

Předběžné výsledky PMI průzkumu za letošní únor hlásí, že složený (kompozitní) indikátor PMI pro eurozónu vzrostl z úrovně 51,3 na úroveň 51,6, což je nejvyšší hodnota od loňského srpna.Trh přitom čekal, že složený PMI indikátor klesne na úroveň 51,0, nicméně příznivě překvapily výsledky jak za zpracovatelský průmysl , tak za služby, když v obou sektorech celkový PMI indikátor v únoru nečekaně vzrostl.

Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóně sice i nadále klesá, aktuální pokles je ale nejmírnější za uplynulých dvanáct měsíců.Pokles nových objednávek ve zpracovatelském průmyslu eurozóně je nejmírnější dokonce za uplynulých patnáct měsíců, zejména díky příznivějšímu vývoji domácích objednávek.Zpracovatelský průmysl zároveň hlásí výrazné prodloužení doby dodávek v souvislosti s problémy způsobenými koronavirem . Je třeba si uvědomit, že koronavirus má a i nadále může mít nepříznivý dopad na exporty do Číny, především ale zasahuje aktivitu v samotné Číně a narušuje tím dodávky zboží, polotovarů a komodit do zbytku světa.V sektoru služeb aktivita i nadále roste, aktuální tempo růstu se dle průzkumu PMI vrátilo na prosincovou úroveň, což je zároveň nejlepší výsledek od loňského srpna.Průzkum PMI zároveň naznačuje, že sektor služeb v rámci eurozóny hlásí slabší růst nových objednávek, a to zejména u turistiky, cestování a dalších aktivit, na které mají výraznější dopad problémy spojené s koronavirem

Složený PMI indikátor pro eurozónu je nicméně na svém šestiměsíčním maximu a podporuje očekávání, že růst HDP eurozóny v letošním prvním čtvrtletí mírně zrychlí, v mezičtvrtletním vyjádření na úroveň 0,2 %.Pro nejbližší měsíce ale zůstávají výrazná rizika spojená s koronavirem , jež mohou mít nepříznivý vliv nejen na turistiku a dopravu , ale také na dodávky do zpracovatelského průmyslu a následně na celkovou aktivitu v tomto sektoru ekonomiky Radomír Jáčhlavní ekonomGenerali Investments CEE