Morgan Stanley: Čínský HDP v 1Q20 by mohl růst jen o 3,5%

Analytici americké banky

odhadují, že čínský

v 1Q roku poroste kvůli negativním vlivům nákazy pouze o cca 3,5%, pokud nedojde k urychlenému obnovení produkce na běžné úrovně. Podle odhadů banky se v uplynulém týdnu podařilo obnovit produkci v zemi pouze ze 30-50%.Čínská ekonomika je druhá největší na světě a je hlavním producentem a zásobitelem mnoha obchodních vazeb a řetězců. Déletrvající výpadek v čínské produkci neovlivní jen přímo dotčené produkty a zboží, ale také další tržní oblasti.

Morgani očekávají, že do konce měsíce čínská produkce dosáhne 60-80% normálního stavu. Zcela do normálu by se pak měla dostat do konce března. Reálný vývoj může být nicméně i velmi odlišný a je zdrojem výrazné nejistoty.