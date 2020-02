Dnes libra a ZEW index. Rozbor EURUSD, SP500 a OIL. Koronavirus opět tématem č. 1

Dnešní fundamenty

V 10:30 trh zaplaví nová data z trhu práce z Británie. Nezaměstnanost v Británii dlouhodobě klesá, poslední tři měsíce stagnuje na hodnotě 3,8 % a jinak by tomu nemělo být ani po dnešním reportu. Kromě nezaměstnanosti budou zveřejněny také průměrné mzdy s bonusy.

V 11:00 bude zveřejněn tzv. ZEW index z Německa. Analytici očekávají optimismus, ale pokles z předchozí hodnoty 26,7 na 21,5. Do ZEW indexu se může projevit nejistota kolem dopadu koronaviru v Číně na Německo a na měnových párech s eurem lze očekávat volatilitu.

Po včerejším svátku dnes také otevře burza ve Spojených státech. Na pořadu dne však nejsou významné fundamenty.

EURUSD, H1

V dnešním ZEW indexu bude hledat podporu především měnový pár EURUSD, který se nachází v silném downtrendu. Trh našel prozatímní dno na horní hraně fyzického gapu z roku 2017, který jsem rozebral v týdenní technické analýze.

SP500, M30

Americký akciový index SP500 otevřel do dnešní obchodní seance s gapem short. Viníka lze údajně hledat v komentáři společnosti Apple, která prohlásila, že pravděpodobně nebude schopna splnit své cíle do března 2020, a to vlivem slabší produkce i poptávky po jejich produktech v Číně. I v tomto případě stojí za zprávou koronavirus a jeho impakt v Číně.

WTI, Daily

Ropa WTI je záhadou a tématem číslo jedna u mnoha komoditních obchodníků. Trh reaguje na silný support 50 dolarů za barel, ale ještě stále nemá vyhráno. Ropa od rána spolu s indexy oslabuje a pomocnou ruku by jí mohly podat OPEC + a Rusko, pokud by přišly se škrty v produkci. Jasněji na ropě nemusí být ani zítra, kdy se obvykle dozvíme týdenní změny zásob US ropy. Ty se vlivem svátku v pondělí přesouvají na čtvrtek.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.