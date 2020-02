Kde se ta inflace bere?

V tomto týdnu jsme se dozvěděli, že inflace se dokonce ocitla o 0,6 procentního bodu nad tolerančním pásmem ČNB. Pro řadu jedinců se přitom tento údaj jeví jako optimistický. Tímto tématem se zaobíraly dnes na počátku i Otázky Václava Moravce (s nadsázkou by se dalo říci, že ale méně než později osobě Jaroslava Foldyny). V první hodině se k němu vyjadřovali zástupci Pirátů, SPD a ČSSD, Olga Richterová, Radim Fiala a Jan Chvojka. O záležitosti se mluvilo z různých stran, ale tak nějak vlažně, bez emocí, více méně u vědomí, že kroky politiků při řešení předmětného problému nemají často potřebný efekt, jsou málo účinné, někdy i groteskní, jako naposledy u různých daních za pivo.

Extrémní inflace je svízel třeba už pro zastánce důchodového spoření, když si promítnete co za čtyřicet let zůstane ze stokoruny vložené do systému, ale i pro současné spořivce, kdy úroky zdaleka nejsou schopny eliminovat ztráty způsobené inflací.

Mrzuté je to však aktuálně zejména v oblasti enormního vzestupu cen potravin, tedy položky, která rodiny zajímá každodenně. Hlavy pomazané by se jakoby bály konstatovat, že je to způsobeno reakcí obchodníků na růst mezd. Když registrují, že mezi lidmi je najednou více peněz, proč je neodčerpat prostřednictvím zvýšení cen komodit? Hledá se hafo důvodů od počasí, přes pohyby na burze v Etiopii, až po neúrodu v Horních Kotěhulkách. Přitom si za mnohé můžeme my sami - spotřebitelé. Nedokážeme si rozmařile odepřít mnoho zbytných produktů s odůvodněním: "Co mám dělat, když je to potřeba?" Nic takového, jen si to přiznat! Pokud si spotřebitel nedokáže odepřít třeba okurku hadovku, zelený obal na vodu, za sto Kč jeden kilogram, tak se nemůže divit, že brambory budou brzy stát stovky dvě.

Jinými slovy, neškodilo by mít na pamětí základní ekonomickou poučku kapitalismu od známého komentátora Ivana Hoffmana, která zní: "Obchodník vám prodá zboží za takovou cenu, kterou jste ochotni zaplatit".