Evropský průmysl se výrazně propadá (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář je dnes opět poloprázdný. Jediným zajímavějším údajem bude průmyslová produkce v eurozóně, která se zřejmě výrazně propadne do záporu. V červených číslech tak bude průmysl eurozóny již třetí čtvrtletí. V regionu žádná data zveřejněna nebudou.

Průmysl v eurozóně v záporu již třetí čtvrtletí v řadě

Po mírném listopadovém růstu průmysl eurozóny vykáže zřejmě za prosinec výrazný pokles. Naznačují to již zveřejněná data z Německa, Francie i Španělska, kde průmyslová produkce v prosinci propadla. Naplnění našeho odhadu by znamenalo, že v Q4 19 průmysl eurozóny poklesl o 1,1 % q/q po propadu o 0,8 % q/q v Q3 19 a o 0,7 % q/q v Q2 19. Vyhlídky průmyslu navíc stále obklopuje značná nejistota. Předstihové indikátory se sice již začaly mírně zlepšovat, firmy hlásí nízké stavy zásob, tenze kolem obchodních válek povolily, na scéně se ale objevil koronavirus, přičemž další ránu evropskému průmysl zasadí námi očekávaná recese v USA. Pro kurz eura tedy dnešní den mnoho dobrých zpráv zřejmě nepřinese. Společná evropská měna tak dnes zamíří spíše na slabší úrovně. U kurzu koruny, vzhledem k prázdnému kalendáři, žádné výraznější pohyby nečekáme. Domácí měna se bude pravděpodobně držet v pásmu 24,90 až 25,10 CZK/EUR. K výraznějším pohybům by jí mohla rozhoupat až páteční inflace, která by trh mohla překvapit vyšším než očekávaným růstem.

Koruna zpět pod hladinou 25,00 CZK/EUR

Kurz koruny se včera opět ponořil pod hladinu 25,00 CZK/EUR. Svůj rekord, který domácí měna utržila minulý týden po zasedání ČNB, ale nepřekonala. Ve srovnání s pondělním obchodováním se však jednalo o slušný zisk 0,4 % a posun na úroveň 24,93 CZK/EUR. O stejné procento posílil i polský zlotý, který se tak dostal na 4,250 PLN/EUR. Outsiderem regionu byl tentokrát maďarský forint, kterému v posilování brání uvolněná politika tamní centrální banky. Forint tak skončil ve srovnání s předchozím dnem beze změny, a to na úrovni 338,1 HUF/EUR.

V americkém Kongresu včera vystoupil šéf Fedu Powell. Ten řekl, že centrální banka bedlivě sleduje rizika spojená s koronavirem. Fed počítá v letošním i příštím roce se stabilním růstem HDP kolem 2 %. Úrokové sazby by podle jeho prognózy měly letos zůstat beze změny. Trh ve svých cenách v současné době zahrnuje přibližně 1,5 snížení sazeb, zatímco my čekáme čtvero. Je třeba připomenout, že v loňském roce touto dobou medián výhledu úrokových sazeb americké centrální banky počítal v roce 2019 s jejich stabilitou. Nakonec z toho ale bylo trojí uvolnění měnových podmínek. Fed na rizika ohrožující americký hospodářský růst reaguje velmi rychle a nejinak tomu bude podle našeho názoru v letošním roce. Trh tedy z našeho pohledu tato rizika podceňuje. To se pak odráží i v našem výhledu na vývoj kurzu eura vůči dolaru. Zatímco trh ho na konci letošního roku vidí na úrovni 1,15 USD/EUR, náš odhad je 1,20 USD/EUR.

Z dat byla včera zveřejněná důvěra investorů Sentix za leden. Ta se dlouhodobě drží na vysokých úrovních a leden nebyl výjimkou. Z úterního klání ale nakonec vyšlo jako vítěz přece jen euro. Připsalo si ale jen zanedbatelné necelé 0,1 % a posunulo se na 1,092 USD/EUR.