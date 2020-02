Češi na Valentýna utratí 2 mld. Kč. Slaví jej čtvrtina populace

Muži letos za dárky na Valentýna utratí v průměru zhruba 750 korun, ženy zase průměrně necelých 600 korun. Vyplývá to z výpočtu na základě příslušných průzkumů ohledně valentýnských výdajů Čechů v minulých letech, zohledňujícího vývoj cenové hladiny, maloobchodních tržeb a nálady spotřebitelů v uplynulých měsících.



Svátek zamilovaných ale opravdu slaví jen zhruba čtvrtina populace ČR starší patnácti let, tedy zhruba 2 270 000 lidí. To znamená, že valentýnské dárky letos navýší tržby obchodníků v souhrnu o přibližně 1,5 miliardy korun.



Češi na Valentýna nejčastěji utrácí za květiny, bonboniéry nebo různá přáníčka. Dále třeba za šperk, masáž, spodní prádlo, parfém, ale i vonné svíčky, vázy, sklenice na šampaňské nebo dovolené ve městech, jako jsou Paříž či Benátky. Trendem doby jsou zážitkové dárky, jako romantický let letadlem, projížďka na „gondole“ po Vltavě a Čertovce v Praze nebo romantická noc v některém z luxusních hotelů.





Zhruba čtyřicet procent z těch, co slaví, bere svoji drahou polovičku na večeři do restaurace. Utrácí v průměru až tisíc korun . Tržby provozovatelů restaurací tedy díky Valentýnu letos stoupnou až o zhruba 450 milionů korun . Výdaje jsou rozprostřeny do celého „valentýnského období“, které začíná dnes, tj. 11. února, a vrcholí 14. února. Celkově tedy Valentýn letos na tržbách může prodejcům a provozovatelům restaurací přinést až dvě miliardy korun Valentýnské výdaje Čechů rok od roku mírně narůstají. Celkově však hluboce zaostávají za výdaji vánočními, silvestrovskými nebo velikonočními, což jsou svátky , které na rozdíl od Valentýna nejsou do Česka „importovány“.V Česku Valentýna slaví zejména mladší věkové skupiny. V některých z těchto skupin vzrostly výdaje na Valentýna od roku 2014 na zhruba dvojnásobek. To souvisí nejen s postupným zabydlováním tohoto svátku v ČR, ale také s pokračující ekonomickou prosperitou, rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti či poměrně dobrou spotřebitelskou náladou a vysokou ochotou utrácet.

Lukáš Kovanda, Ph.D.