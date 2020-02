Čína - některé provincie prodlužují nucenou dovolenou až do začátku března. Dodavatelské řetězce úpí

Původně mělo cca 20 čínských provincií vyhlásit kvůli koronaviru nucenou dovolenou respektive přerušení provozu v podnicích do dneška tedy 10. února. Podle agenturních zpráv některé provincii rozhodly tuto lhůtu dále prodloužit a to až do začátku března.Přitom produkce 20 provincií, které se účastnily původního omezení představuje cca 80% celkového HDP země a cca 90% jejího exportu.Aktivita v provinciích, které už obnoví činnost podniků bude s největší pravděpodobností také částečně omezena vzhledem k pravidlům karantény pro pracující z jiných oblastí a také kvůli stále platným omezením v dopravě a cestování. Celkové obnovení produkce do normálních objemů je v mnoha oblastech stále velmi nejisté.Podle analytiků Natixis s tímto stavem bude mít čínská ekonomika a nejenom ano velké problémy, protože dochází k zásadnímu narušení obchodních a hodnotových řetězců v globálním měřítku.Velké problémy v tomto ohledu hlásí například Foxconn ze své pozice největšího montéra populárních iPhonů a dalších zařízení od Apple Prodloužit původní uzavírky o další týden tedy až do 17. února se rozhodly například společnosti Toyota, BMW nebo Tencent, který prodlouží odstávky do 14. případně až 21. února.