Český průmysl se boji koronaviru, hrozí rozsáhlejší propouštění

Pokles růstu čínské ekonomiky o procentní bod vyvolává pokles růstu české ekonomiky až o 0,3 procentního bodu. Pokud by například čínská ekonomika rostla kvůli koronaviru místo tempa šesti procent letos tempem 5,4 procenta, česká ekonomika poroste tempem dvou procent, a nikoli již tempem 2,2 procenta. To ovšem znamená, že propouštění v ČR bude výraznější než nebýt koronavirové infekce a je třeba počítat s mírným nárůstem míry nezaměstnanosti v ČR. A to vše předpokládá, že se nákaza výrazněji nerozšíří mimo Čínu. Pokud se rozšíří, bude dopad na českou ekonomiku ještě tíživější. Česká ekonomika by v takovém případě takřka jistě vykázala letos růst pod úrovní dvou procent.