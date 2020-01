Barclays: Tempo růstu US HDP v 1Q20 poklesne pod 2% - kvůli Boeingu a koronaviru

Největší ekonomika světa ve 4Q zpomalila svůj růst na 2,1% a za celý rok 2019 pak na 2,3%, což bylo nejméně od roku 2016. Podle analytiků Barclays by dynamika růstu americké ekonomiky měla klesat i v 1Q tohoto roku a to směrem pod 2%, možná až k 1,5%.Hlavním důvodem budou negativní vlivy způsobené problémy Boeingu a negativní efekty epidemie koronaviru . Podle Barclays byl růst HDP ve 4Q19 tažen především bilancí zahraničního obchodu , což ale nebylo dílem celkové úspěšnosti, ale spíše díky výraznému poklesu dovozu. Aktivita spotřebitelů se v závěru roku také výrazně snížila a to šlo o čtvrtletí obsahující hlavní nákupní sezónu roku.Odhadovat jakkoli negativní vlivy koronaviru je nyní krajně obtížné. Je zřejmé, že problémy ovlivní ekonomický vývoj Číny potažmo celého asijského regionu.