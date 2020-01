ECB je lehce optimističtějí, startuje revizi měnové politiky

Evropská centrální banka zněla na začátku nového roku o něco optimističtěji. Christine Lagardeová na tiskové konferenci na základním výhledu nic neměnila. Zopakovala také, že rizika jsou vychýlena stále směrem k slabšímu růstu a nižší inflaci. Na druhou stranu upozornila na první známky stabilizace globálního obchodu a průmyslu a vylepšující se předstihové ukazatele. Pro ECB jsou to první pozitivní signály, kvůli kterým se podle Lagardeové ECB nebojí externích rizik a nejistot tak moc, jako na konci uplynulého roku.





Na druhou stranu Christine Lagardeová jednoznačně odmítla, že by ECB zvažovala inspiraci švédskou centrální bankou, která se rozhodla, nehledě na neplnění inflačního cíle, ukončit politiku záporných sazeb. Zdá se, že v ECB převládá názor v nejbližších kvartálech nic neměnit ani na měnové politice, ani na komunikaci - minimálně do doby, než budou známy první výsledky velké revize měnové politiky. To by podle Lagardeové nemělo být dříve než na listopadovém zasedání. I proto euro nebylo schopno reagovat na dnešní tiskovou konferenci příliš pozitivně a spadlo na nová letošní minima.Z hlediska plánované revize se ECB hodlá zaměřit zejména na přesnější formulaci inflačního cíle, revizi měnově-politických nástrojů (tak, aby se braly víc v potaz i vedlejší efekty politiky jako dopad na finanční stabilitu a životní prostředí) a v neposlední řadě i na změny v rozhodování a komunikaci ECB . Vzhledem k velikosti projektu a jeho délce zatím těžko předjímat, jakým směrem se bude ubírat.

Foto: Flickr