Ekonomický kalendář: Čekáme na maloobchodní prodeje a rozhodnutí turecké centrální banky o sazbách

Shrnutí:

Americké maloobchodní prodeje by měly v prosinci vzrůst

Guvernérka ECB Lagardová vystoupí se svým projevem v 19. hodin

Morgan Stanley (MS.US) dnes bude reportovat své výsledky

12:00 - Turecko, CBRT rozhodnutí o sazbách. Krize na turecké liře před rokem a půl je dávnou minulostí a TRY je v poslední době o mnoho klidnější měnou. Aktuální situace si nežádá žádná výjimečná opatření centrální banky, která by měla pomoci zastavit odliv kapitálu. Turecká centrální banka by tak měla pokračovat ve snižování sazeb z rekordních výšin. Dnes se očekává redukce o 75 bps, z 12 % na 11,25 %.

13:30 - Eurozóna, zápis ze zasedání ECB. Evropská centrální banka dnes zveřejní zápis z prosincového zasedání. V reakci na tato data bychom se však neměli dočkat výraznější reakce. Poslední zasedání bylo totiž první s novou guvernérkou Lagardovou v čele, která si dávala velký pozor, aby nepřišla s žádnými silnými vyjádřeními nebo akcemi s výraznějším dopadem na společnou měnu.

14:30 - USA, maloobchodní prodeje za prosinec. Americké maloobchodní prodeje dnes stojí v čele důležitých fundamentů. Je třeba mít na paměti, že se jedná o prosincová data - poslední měsíc v roce ve znamení silné nákupní sezóny. Trh očekává růst prodejů o 0,3 % m/m (předchozí výsledek +0,2 % m/m). Výsledek očištěný o prodeje automobilů by měl vzrůst dokonce o 0,5 % (předchozí výsledek +0,1 %).

Projevy centrálních bankéřů

19:00 - Guvernérka ECB Lagardová

Výsledková sezóna