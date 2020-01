Německé HDP rostlo již desátým rokem

V roce 2019 dosáhl růst HDP 0,6 % a oproti roku 2018, kdy HDP vzrostlo o 1,5 %, tak značně zpomalil. Alespoň taková data přinesl první odhad německého statistického úřadu Destatis.





Růst HDP byl v loňském roce tažen především spotřebou domácností (1,6 %) a vlády (2,5 %). Tyto dvě složky tak přispěly k růstu HDP největším podílem za poslední tři roky. Ve směru růstu působily také exporty (0,9 %), jejichž příspěvek se však v porovnání s předchozími roky znatelně snížil (například v roce 2017 vzrostly o 4,9 %).



Loňský rok nebyl pro Německo příliš příznivý. Zatímco sektoru služeb a stavebnictví se výrazné zpomalení

vyhnulo, sektor průmyslu zažíval vývoj horší. V roce 2019 tak zaznamenal propad v rozsahu 3,6 %. S trochou nadsázky se dá říct, že se loňský rok nesl ve znamení obav, zdali Německo upadne do recese, či nikoliv.



V letošním roce očekáváme pozvolné ožívání německé ekonomiky. Rizika spjatá s brexitem a obchodními válkami se ke konci minulého roku zmírnila, což vedlo ke zlepšení ekonomické nálady. Lepší sentiment by se tak měl postupně přenést do vývoje investic i spotřeby domácností a přispět ke zlepšení vývoje ekonomické aktivity. K tomu by mohlo docházet již od samotného začátku tohoto roku.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny