Inflace je na vzestupu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejších tuzemských inflačních datech, které ukázaly na pokračující zrychlování meziročního růstu spotřebitelských cen, přinesou dnes podobnou informaci nejprve maďarská data, odpoledne pak americká. Zrychlující inflace je důvodem pro přehodnocování uvolněných měnových podmínek, což by měl trh interpretovat z pohledu měnového vývoje jako příznivou zprávu pro dotčené měny.

Inflace je na vzestupu

Americký dolar by měl dnes odpoledne ocenit zveřejnění prosincových inflačních dat. S koncem roku 2019 se americká inflace vydala směrem vzhůru. Svou roli sehrály nejenom rostoucí ceny energií, ale i zavedení tarifů jako součást obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, a v neposlední řadě hraje vyšší cenové dynamice do karet i efekt statistické základny. Všechny tyto faktory by měly inflaci podporovat i v prvních měsících letošního roku, zejména ve druhé polovině roku ale začnou působit opačně.

Z pohledu koruny bude dnešní den nezajímavý, ekonomický kalendář je prázdný. Vyšší apetit investorů na globálních trzích svědčí i koruně. Kurz by se tak i dnes měl držet v blízkosti hladiny 25,20 CZK/EUR, případně již zkoušet otestovat. V případě jejího zdolání se další úroveň technické podpory nachází na poointervenčním minimu ve výši 25,10 CZK/EUR. Na druhé straně působí jako úroveň odporu hladina 25,30 CZK/EUR.

Vyšší inflace = silnější koruna

Úvod týdne byl na globálním devizovém trhu nezajímavý, ekonomický kalendář byl prázdný a ani na geopolitické scéně k žádným zásadnějším zlomům nedošlo. Euro vůči dolaru navázalo na páteční zavírací kurz a po celou včerejší evropskou senaci se drželo bez významnějšího trendu v relativně úzkém pásmu kolem 1,112 USD/EUR. V průběhu amerického obchodování se kurz technicky posunul lehce výše.

České koruně prospělo na počátku tohoto týdne zveřejnění prosincové inflace. Naplnila se naše prognóza a meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,2 % y/y, inflace se tak vzdaluje od svého cíle i prognózy ČNB. Detailně jsme prosincová inflační data i listopadové maloobchodní tržby, které potvrdily robustnost spotřebitelské poptávky, komentovali zde http://bit.ly/2TpWnXk. Tržní sazby reagují na zvyšující se inflaci růstem a atraktivnější úrokový diferenciál zase podporuje korunu. Z včerejších ranních kotací 25,27 CZK/EUR si tak tuzemská měna vůči euru během dne polepšila o více než pět haléřů. Kurz se tak dostal na dosah úrovně 25,20 CZK/EUR.