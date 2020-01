Ekonomický kalendář: Obchodníci se na počátku týdne soustředí na výrobu ve Velké Británii

Shrnutí:

Dle makrokalendáře nás čeká poklidný start do nového týdne

Obchodníci čekají na měsíční data HDP a produkce z Velké Británie

Italské maloobchodní prodeje na listopad by měly růst

9:00 - Česká republika, CPI inflace za prosinec. Očekáváno: 3.1 % YoY. Předchozí: 3.1 % YoY

10:00 - Itálie, maloobchodní prodeje za listopad. Očekáváno: 0.1 % MoM. Předchozí: -0.2 % MoM

10:30 - Velká Británie, průmyslová produkce a HDP za listopad. Sada dopoledních dat z britské ekonomiky je hlavní událostí makrokalendáře dnešního dne. Výroba by měla v listopadu klesnout o 1,6 % po předchozím poklesu o 1,2 %. Průmyslová produkce by měla klesnout o 1,4 %. Měsíční HDP by mělo zůstat v listopadu beze změny (0,0 % MoM). Obchodníci na libře by měli v těchto dnech sledovat pečlivě makro. Po nedávných holubičích vyjádřeních některých členů BoE by reakce na libře mohla být výraznější než v minulosti. Členové BoE naznačili, že pokud se data nezlepší, jsou připraveni snížit úrokové sazby.

11:00 - Polsko, obchodní bilance za listopad. Polská data obchodní bilance za listopad by měla přinést pokles exportů z 21,791 miliard euro na 20,653 mld. euro. Importy by měly klesnout z 21,351 mld. euro na 20,392 mld. euro. Samotná obchodní bilance za listopad by měla dosáhnout na 300 mil. euro.

Projevy centrálních bankéřů