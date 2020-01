Vývoz v listopadu klesal rychleji než dovoz

Listopadová bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 10,2 mld. Kč, což v porovnání s loňským listopadový výsledek znamená pokles o 6,9 mld. Kč. Výsledek je pro trh spíše zklamáním, jelikož očekávání byla nastavena zhruba o 6 mld. Kč výše. V listopadu klesl vývoz meziročně o 6,2 % a dovoz pak o 4,4 %, což bylo ovlivněno zejména tím, že letošní listopad měl o jeden pracovní den méně. Poprvé v loňském roce tak export klesal rychleji než import. Říjnový výsledek byl revidován o cca 1 mld. nahoru na 8,5 mld. Kč. Stále dobře si vede vývoz automobilů, kterých se v listopadu vyvezlo za 93 mld. Kč, což je ovšem zhruba o 3,5 mld. Kč méně než v loňském roce. Celkovou bilanci negativně ovlivnilo zejména výrazné prohloubení schodku bilance počítačů a elektronických a optických přístrojů, jejichž vývoz klesl meziročně o necelých 6 mld. Kč.



Bilance zahraničního obchodu v posledních měsících pozitivně překvapovala. Výrazně mu pomáhají zejména zpomalující dovozy. Právě růst importu se pohybuje na úrovni okolo 1,2 %, což je o tři procentní body méně než v loňském roce. To má na svědomí uvadající investiční aktivita, která bývá náročná právě na dovezené zboží. Firmy vyhlížejí ekonomické zpomalení a náležitě se na to připravují. Proto odkládají investice do výroby na dobu, kdy si budou jisté, že si to můžou z ekonomického hlediska dovolit. Zároveň na datech z průmyslu vidíme, že se od začátku loňského roku snižuje zaměstnanost v tomto sektoru. Také předstihové ukazatele z české ekonomiky dále poukazují na recesi ve výrobním sektoru. Lze tedy očekávat, že se zpomalení jak ve světě, tak v České republice propíše do výsledku zahraničního obchodu zejména skrz zpomalující vývoz.



Prozatím má však tuzemský export navzdory ekonomickému zpomalení v zahraničí letos našlápnuto k historicky jednomu z nejlepších výsledků. Za doposud zveřejněných jedenáct měsíců loňského roku vyvezla Česká republika zboží v celkové hodnotě 3 440 mld. Kč. Dosavadní průměrné tempo vývozu dosáhlo 2,6 %, což je již o půl procentního bodu méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.



Výsledek za loňský rok bez započtení posledního měsíce překonal stejné loňské období o téměř 50 mld. Kč. Celkově očekáváme, že výsledek za rok 2019 bude blízký rekordním úrovním okolo 160 mld. Kč z let 2016 a 2017. Loňská bilance na úrovni 100 mld. Kč, tak bude výrazně překonána.



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.