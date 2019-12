Saxo Bank a Geely Holding Group chystají společný fintech podnik pro čínský trh

Saxo Bank A/S (Saxo Bank) a Geely Sweden Holdings AB, dceřiná společnost Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd (Geely), oznámily, že podepsaly dohodu o založení technologického podniku se společnou majetkovou účastí. Jeho cílem je zajišťovat finanční a regulační technologická řešení pro finanční instituce, jako například banky a fintech firmy, v Číně. Vlastnická struktura nového společného podniku bude následující – padesát procent Saxo Bank a padesát procent Geely.

Tento společný podnik má kromě špičkových finančních a regulačních technologií Saxo Bank, využít také více než dvacet let zkušeností banky v oblasti poskytování digitálních služeb a služeb vývoje technologických investičních platforem pro klienty z celého světa. Pomocí nejmodernějších technologií, jako jsou služby z cloudu, velká data a umělá inteligence, nabídne čínským institucím komplexní finanční a regulační technologická řešení, zejména v oblastech obchodování a investic, automatizovaného poradenství, správy aktiv, řešení pro řízení rizik a regulačních technologií. Společnost Geely bude založení a provoz tohoto SP plně podporovat, zejména ve formě zajištění lokálního know-how.

Prostřednictvím tohoto společného podniku hodlá Saxo Bank využít významných příležitostí na stále otevřenějších čínských finančních trzích. Hlavním cílem je přinést do Číny moderní finanční a regulační technologie světové úrovně a vyvíjet platformová řešení odpovídající potřebám a požadavkům čínského trhu.

Na základě této smlouvy Saxo Bank výrazně posílí své zastoupení na čínském trhu, což je nedílnou součástí její dlouhodobé strategie.

„Založení tohoto společného technologického podniku je pro Saxo Group významným milníkem a přináší jedinečné obchodní příležitosti. Jsem velmi hrdý, že posilujeme své zastoupení v Číně, s podporou našeho partnera, společnosti Geely. Budeme tvrdě pracovat a dlouhodobě se zaměříme na budování našeho podnikání v Číně a navázání oboustranně výhodných partnerství s institucemi, jež chtějí využít naše technologie pro podporu svých klientů. Budeme hledat také další příležitosti plynoucí z liberalizace čínských trhů a spolupracovat s místními regulátory, s cílem zajištění transparentního, účinného a bezpečného přístupu k investičním příležitostem na globálních finančních trzích,“ řekl k založení společného podniku Kim Fournais, generální ředitel a zakladatel Saxo Bank.

„S velkou radostí prohlubujeme spolupráci a partnerství se Saxo Bank a přinášíme na čínský trh globální finanční a regulační technologie této banky. Jsme si jistí, že díky úspěchům a zkušenostem společnosti Saxo na globálním trhu a rozsáhlému lokálnímu know-how společnosti Geely, pomůže náš společný podnik rozvinout schopnosti Číny v oblasti finančních technologií. Ať už se jedná o obchodování, investice, cenotvorbu, investiční poradenství nebo regulační technologie,” dodal Daniel Donghui Li, výkonný viceprezident a finanční ředitel Geely Holding Group.

Skupina Geely Holding Group, se stala v září 2018 významným akcionářem Saxo Bank a podporuje využívání jejích silných stránek v oblasti finančních technologií.

O Zhejiang Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) je globální průmyslová skupina, která vlastní několik známých mezinárodních automobilových značek a jejíž aktivity zahrnují celý hodnototvorný řetězec automobilového odvětví, od výzkumu, vývoje a designu až po výrobu, prodej a servis.

Geely Holding založil předseda představenstva Li Shufu v roce 1986 ve městě Tchaj-čou v čínské provincii Če-ťiang. Od roku 1997 začal holding podnikat v automobilové výrobě a dnes sídlí v čínském městě Chang-čou. Skupinu tvoří tři podniky: Geely Auto Group, Volvo Car Group a Geely Commercial Vehicles Company. Patří jí značky Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Car, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC), Yuan Cheng Auto, PROTON, Lotus a Terrafugia.

ZGH zaměstnává po celém světě přes 120 000 osob a v posledních sedmi letech se pravidelně umisťuje na žebříčku Fortune 500.

Další informace o Zhejiang Geely Holdings naleznete na oficiálních webových stránkách firmy http://www.zgh.com.