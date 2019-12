Rozbřesk: Letos poslední zasedání ČNB nebude nezajímavé

Poslední zasedání ČNB v tomto roce nebude zase tak nezajímavé. I když centrální banka nemá ve zvyku nic zásadního měnit na prosincových zasedáních, toto může patřit k těm zajímavějším.



Na jedné misce vah bude vyšší domácí inflace a pokles geopolitického napětí díky uzavření první fáze obchodní dohody mezi EU a USA a vítězství konzervativců v britských volbách - to minimálně pro nejbližší měsíce vyloučilo ze hry chaotický brexit bez jakékoliv obchodní dohody (po roce 2020 zůstává tato varianta ve hře). To vše může být dnes argumentem pro jestřábí hlasy v bankovní radě, které volají po dalším růstu úrokových sazeb.



Na druhou stranu je tu dost argumentů, proč sazby neměnit. Za prvé, inflace překvapila vyšším růstem zejména kvůli potravinám, které by mohly v nejbližších měsících opět zlevnit. Jádrová inflace, která je pro ČNB rozhodující, dál pozvolna klesá. Za druhé, stejně tak již viditelně začíná klesat mzdová dynamika, která je klíčovým motorem domácích inflačních tlaků. A překvapivě ve třetím kvartále zvolnila i spotřeba domácností. Za třetí, koruna je po dlouhé době silnější než prognóza ČNB (o necelé procento), a sama tak odvádí část proti-inflačního boje. Za čtvrté, na český průmysl víc a víc doléhá průmyslová recese z Německa. A současně v sousedním Německu je konec roku ještě ve znamení hledání průmyslového dna. V tvrdých průmyslových datech uvidíme trvalejší vylepšení až na začátku roku.



I proto věříme, že dnes opět převáží hlasy volající po stabilitě úrokových sazeb. Ty ostatně byly více slyšet i před dnešním zasedáním. Na druhou stranu, centrální banka bude dál mluvit o tom, že růst sazeb zůstává pro rok 2020 ve hře. A má pravdu. Klesající geopolitické napětí by mělo vést k tomu, že se zastaví propady globálního obchodu a průmysl v sousedním Německu začne opatrně nabírat dech. V únoru proto mohou být hlasy jestřábů opět o něco silnější, zvlášť pokud je podpoří i nová prognóza.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se v posledních dnech posunula pod 25,50 EUR/CZK. Technické faktory jí sice mohou dál hrát do karet, zasedání ČNB pro ni bude ale ve finále pravděpodobně neutrální. Globální faktory ji s blížícím se koncem roku totiž budou spíše brzdit - je tu slabší likvidita a lehká korekce na akciových trzích.



Zahraniční forex

Na eurodolarový trh se přece jenom vrací lehká volatilita. O tu se nepřímo stará i britská libra, jež velmi negativně reagovala na slova britského premiéra Johnsona, který naznačil, že dojednaná dohoda s EU nemusí být tou jedinou.



Dnes dopoledne bude eurodolar monitorovat výsledek německé podnikatelské nálady v podobě indexu Ifo. Nabízí se srovnání zejména s mizerným indexem PMI publikovaným v pondělí.



Zasedání maďarské centrální banky, jak se dalo očekávat, forintu příliš nepomohlo, a to i přesto, že MNB nyní vidí inflační rizika symetricky (v minulém komentáři byla orientována protiinflačně). Neutrální postoj MNB, vysoká inflace a prakticky nulové úrokové sazby činí z forintu stále nejzranitelnější měnu regionu.



Ropa

Ropa Brent se během včerejšího obchodování vyšplhala až nad hranici 66 dolarů za barel, nad očekávání silný růst zásob ve Spojených státech však nakonec její zisky do velké míry vymazal. Dle Amerického petrolejářského institutu totiž vzrostly v minulém týdnu jak zásoby surové ropy (+4,7 mil. barelů), tak středních destilátů (+3,7 mil. barelů) a benzínu (+5.6 mil. barelů). Dnes bude trh věnovat pozornost především oficiálním číslům k zásobám z dílny EIA, které by mohly ropné býky dále znejistět.