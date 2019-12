Makroekonomický prehľad: Prvá fáza obchodnej dohody Číne veľmi nepomôže

Z prvej fázy obchodnej dohody Čína veľa nevyťaží

Európa zaznamenala spomalenie výroby

Americký Fed nie je ochotný ďalej znižovať sadzby

Ázia – prvá fáza obchodnej dohody by mala mať minimálny dopad

Obchodná dohoda medzi USA a Čínou bola veľmi medializovaná a existuje dojem, že prinesie významné ekonomické výhody. Nenechajte sa oklamať. Čína zaznamená iba minimálny nárast vývozu, ktorý by sa dal ľahko rozpustiť inými faktormi (ako napríklad pretrvávajúcim spomalením výroby), pokles ciel na polovicu (15 až 7,5%) pri dovoze 120 miliárd dolárov (väčšinou odevy) by mohol mať za následok nárast vývozu o ďalších 10 miliárd dolárov. Ak Čína zvýši svoj dovoz z USA ročne o 100 miliárd dolárov, ako sľúbila, mohla by výrazne podporiť produkciu USA, ale zatiaľ nevieme, ako by mohla splniť prísľub takmer zdvojnásobenia (!) dovozu z USA ihneď (a so stále platnými niektorými clami). Z tohto dôvodu môžu mať investori čoskoro iné myšlienky týkajúce sa dohody a obchodná neistota s nami pravdepodobne zostane aj v roku 2020.

Pokles ciel bude mať na Čínu minimálny dopad. Zdroj: XTB Research

Kľúčová hospodárska udalosť tento týždeň: rozhodnutie Bank of Japan (štvrtok)

Európa – spomaľovanie výroby pretrváva

Na trhoch bolo veľa nádeje, že výrobná kríza, ktorá bola v Nemecku obzvlášť vážna, pomaly ustupuje. Najnovšie údaje tieto očakávania schladili. PMI v Nemecku a vo Francúzsku klesli, čo odporuje očakávaniam. V Nemecku je objem nových objednávok najnižší za posledné mesiace a celkový index je stále na recesívnom území. Ďalšie slabé dáta v Japonsku (8. mesiac zverejnených dát nižších ako 50) znamená, že situácia zostáva globálnej povahy a pokles vo Veľkej Británii na viacročné minimum znamená, že vyriešenie Brexitu nemusí stačiť na naštartovanie rastu.

Po pozitívnej nádeji na zotavenie z minulého mesiaca, PMI opäť sklamalo. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Kľúčová hospodárska udalosť tento týždeň: rozhodnutie Bank of England (štvrtok, 13:00)

USA - Fed odmieta znížiť sadzby

Americký Fed udržiaval na decembrovom zasadnutí nezmenené úrokové sadzby a do značnej miery vylúčil ďalšie pohyby – nahor, alebo nadol - na mnoho mesiacov dopredu. Na jednej strane je to dobrá správa pre indexy, pretože tlak pre vyššie sadzby sa teraz zdá byť veľmi vysoký. Na druhej strane to znamená, že na to, aby Fed podporil ekonomiku, muselo by dôjsť k ďalšej výraznej korekcii. Tento postoj by mohol technicky podporiť americký dolár, ale hojné repo operácie (a zodpovedajúca expanzia súvahy) túto aritmetiku menia a americká mena sa môže dostať v priebehu niekoľkých týždňov pod tlak.

S americkými indexmi na historicky najvyšších hodnotách, má Fed len malú motiváciu znižovať sadzby. Zdroj: xStation5

Kľúčová ekonomická udalosť tento týždeň: inflácia PCE (piatok, 16:00)