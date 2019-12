Okénko trhu - Dohoda USA s Čínou. Konzervativci vyhráli britské volby, Brexit bude na konci ledna

Konzervativci premiéra B. Johnsona triumfovali v předčasných britských parlamentních volbách. V Dolní sněmovně získali 364 mandátů a výrazně předčili opoziční labouristy, kteří ve volbách propadli a získali jen 203 křesel. Ziskem 48 poslanců slaví úspěch i Skotská národní strana, která požaduje vyhlášení referenda o odtržení Skotska od Spojeného království. Konzervativní strana tak dosáhla nejlepšího výsledku od roku 1987, kdy ji vedla M. Thatcherová. Vystoupení Británie z Evropské unie k 31. lednu by tak už nemělo stát nic v cestě. I přes odchod Británie z EU na konci ledna se fakticky vůbec nic nezmění. Minimálně do konce příštího roku bude platit tzv. přechodné období, které vyjednala britská vláda a které umožní tamním firmám připravit se na odchod z jednotného evropského trhu. Británie si tak ještě příští rok zachová práva i povinnosti spojené se členstvím v EU, nebude však moci hlasovat o evropských zákonech. Do konce příštího roku tak bude mít Británie čas vyjasnit si s EU budoucí vztahy, zejména pak podmínky vzájemné obchodní výměny. Británie má možnost vyjednat si s EU dokonce nulová cla, což bude ovšem podmíněno přijetím řady evropských regulativů a tomu se bude snažit B. Johnson vyhnout. Řada odborníků však namítá, že stihnout vyjednat toto definitivní uspořádání vztahů do konce příštího roku nebude jednoduché. Trhy nicméně přijaly ukončení patové situace kolem Brexitu s povděkem, libra reagovala skokovým posílením vůči euru o více než dvě procenta na hodnotu EUR/GBP 0,83.



Ke zmírnění globálních nejistot přispěl i včerejší tweet amerického prezidenta D. Trumpa, který oznámil, že USA jsou blízko k uzavření obchodní dohody s Čínou. Dohoda by mohla být zveřejněna již dnes poté, američtí obchodní poradci vše projednají s prezidentem Trumpem. Washington údajně souhlasil se zmírněním některých cel (k plánovanému navýšení cel na čínské zboží s účinností od 15. prosince tak nejspíš nedojde), Peking naopak přislíbil vyšší nákupy amerického zemědělského zboží. Stále však na stole leží řada nedořešených otázek. Vlivem optimismu obklopujícího obchodní dohodu akciové trhy posilují.



Americké maloobchodní tržby za listopad meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, což bylo tři desetiny pod očekáváním trhů. Zároveň však byl po revizi o desetinu zvýšen růst v předchozím měsíci na 0,4 %. Vzhledem k nezaměstnanosti na historických minimech a svižnému růstu mezd nad třemi procenty chuť utrácet Američany neopouští.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.