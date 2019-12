USA a Čína jsou dosud nejblíže alespoň dílčí obchodní úmluvě, čeká se na Trumpa. Čtvrteční optimismus v USA také definitivně ukončil finanční krizi

Obchodní zmocněnci Spojených států se dnes (ve čtvrtek) s čínskou protistranou dohodli na znění první fáze vzájemné obchodní úmluvy. Znění však ještě musí schválit americký prezident Donald Trump. Stát by se tak mělo ještě dnes. Obchodní zmocněnci se s ním sejdou odpoledne newyorského času. Už dříve dnes Trump tweetoval, že Spojené státy a Čína jsou „velmi blízko“ podpisu „významné“ obchodní dohody. „Chtějí ji, no a my také,“ napsal Trump následně na svém twitterovém účtu.

Znamená to, že Spojené státy a Čína jsou dosud nejblíže opravdovému průlomu v obchodní válce, která se od začátku roku 2018 postupně stupňuje. Dílčí dohoda by znamenala alespoň částečné oteplení vztahu svou nejsilnějších ekonomik světa, které by v roce 2020 podpořilo globální hospodářský růst a rozjasnilo vyhlídky řady hospodářství v čele s těmi, jejichž dobrá kondice je vysoce závislá na plynulosti mezinárodního obchodu, jako je ekonomika německá, ale i česká.

Americké akciové trhy v reakci na Trumpova slova a pozitivní zprávy o průběhu jednání o dílčím smíru vzrostly, stejně jako výnos amerických dluhopisů. Součástí dílčí obchodní úmluvy by totiž mělo být i to, že americká administrativa v neděli nezavede novou sadu cel na čínské zboží, kterou hrozí už od léta. Sazby některých z existujících cel by pak mohla snížit na polovinu.

Růst amerických akcií dnes vedl k tomu, že celosvětový akciový index MSCI All-Country dosáhl svého nového dějinného maxima. Překonal tak dosavadní rekord z ledna 2018. Růst výnosu amerických dluhopisů zase způsobil, že index amerických finančních titulů S&P Financial se dostal nad úroveň, na které historicky dosud nejvýše uzavíral, a to už v květnu roku 2007.

Dneškem tak na trzích v USA svým způsobem definitivně odezněly poslední ponuré tóny globální finanční krize z přelomu desetiletí. Právě finanční odvětví, tedy tituly ze zmíněného indexu S&P Financial, bylo až dodnes posledním, které dosud zcela nekorigovalo svoji ztrátu z krizových let 2007 až 2009.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND