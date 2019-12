FED ponechal jednomyslně sazby beze změny, na rok 2020 signalizoval pauzu

FED na včerejším zasedání podle očekávání ponechal sazby beze změny a zároveň zveřejnil své ekonomické projekce. Akciové indexy se přibližují zpět k historickým maximům, zatímco dolar ztrácí napříč všemi měnovými páry. Americká inflace FED zatím nijak nepřesvědčila a sazby by podle aktuálního výhledu měly zůstat beze změny do konce příštího roku.

Prosincové zasedání americké centrální banky se neslo v trochu jiném duchu, než předchozí zasedání, kdy investoři neustále spekulovali, kam až FED se snižováním sazeb zajde. Jerome Powell však zcela jasně s ostatními členy rady dal stopku dalšímu snižování úrokových sazeb a to ideálně po celý rok 2020. Banka věří ekonomice, že se popere s riziky pramenícími z geopolitického vývoje a nebude muset sahat k dalšímu snižování sazeb. A co víc, banka uvažuje, že se v roce 2021 bude moci vrátit ke zvyšování úrokových sazeb, které by měly růst postupně v dlouhodobějším horizontu.

Graf: Výhled FEDu pro úrokové sazby (Zdroj: federalreserve.gov/monetarypolicy)

Poměrně neutrální bylo zasedání pro akciové indexy, které i přes všechny náznaky horšícího se sentimentu pokračují v růstu a aktuální úroveň sazeb jim stačí. Spíše negativně reagoval americký dolar a dostal se bezprostředně po zasedání pod prodejní tlak. FED přitom signalizoval, že v příštích letech počítá se zvyšováním úrokových sazeb. Dobrá nálada na akciových trzích však dostala pod tlak výnosy z amerických bondů, kde desetiletý výnos klesl pod 1,8%.

Z ekonomických projekcí je jasné, že banka očekává pokračování expanze a nepřipouští si nějaké výraznější zpomalení. HDP by mělo v příštím roce růst o 2% a v následujících dvou letech mírně zpomalit pod 2%. Inflace by se měla udržet pod cíle centrální banky i v příštím roce, a to na 1,9%. Podobně je na tom také nezaměstnanost, která by v následujících tří letech neměla růst nad 4%. Trh práce podle banky stále solidně roste a podporuje rekordně dlouhou ekonomickou expanzi v zemi. Powell zakončil projev tím, že ekonomika i monetární politika je nyní na dobrém místě.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.