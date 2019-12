Okénko trhu - Německé tovární objednávky zchladily naděje

Po několika nadějných náznacích, které z německé ekonomiky dorazily v uplynulých týdnech, přišla studená sprcha. Tovární objednávky, od kterých se po předchozích poklesech čekalo alespoň zmírnění sestupné tendence, se propadly ještě hlouběji. Po očištění o počet pracovních dní v říjnu meziročně odepsaly 5,5 %, tedy o 0,8 procentního bodu více, než činily odhady. Meziměsíčně pak pokles dosáhl -0,4 %, zatímco trhy věřily ve stejně vysoký nárůst. Za bídným výsledkem stály hlavně tlumené objednávky ze samotného Německa a také ze zemí mimo eurozónu. Již více než rok trvající mizérie německého průmyslu tak zřejmě ještě nekončí. Alespoň částečnou útěchou mu může být to, že již příští týden by se mohla vyjasnit podoba brexitu a podle dostupných dat začínají i samotní Němci do budoucnosti hledět s o něco větším optimismem.



Ani maloobchodním tržbám se v říjnu příliš nedařilo, když za celou eurozónu zaznamenaly meziroční růst pouze o 1,4 %, namísto očekávaných 2,2 %. Oproti předchozímu měsíci tak nastal pokles tržeb o 0,6 % a i zde mezi smutnými premianty nalezneme Německo, jehož obchodníci odepsali 1,9 %, tedy nejvíce nejen z celé eurozóny, ale i z EU. Za celé závěrečné čtvrtletí tak od německé ekonomiky zřejmě zázrak opět čekat nemůžeme, naopak za úspěch bude pravděpodobně možné považovat i stagnaci tamního hospodářství.



Americko-čínský konflikt se dál podepisuje na vzájemné obchodní výměně. Podle dnes zveřejněných dat došlo z pohledu USA jen za poslední měsíc k poklesu dovozu o téměř 5 % a vývozu o 17 %. Vyjednávání o budoucím uspořádání vzájemných vztahů mezitím dále pokračují, a ačkoliv na veřejnost občas prosáknou nadějné zprávy, obvykle je záhy přebijí signály opačného rázu. Prezident Trump každopádně prohlašuje, že mu nečiní problém rozhovory protáhnout až do příštích voleb, tedy do podzimu roku 2020.



Česká měna se ani dnes příliš nevzdaluje od úrovní, na kterých se držela v poslední době a je ji tak opět možno pořídit v kurzu EUR/CZK 25,53.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.