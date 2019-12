Japonsko chystá nový stimulační balíček

Japonsko oznámilo nový stimulační balíček

Snaha o podporu exportu a vypořádání se s negativními dopady

Fiskální balíček dává trochu manévrovacího prostoru Bank of Japan

Pokud jde o první cíl, Japonsko chce podepřít export v souvislosti s negativními dopady nedávného zvýšení daní. Stimulační balíček by měl pomoci japonskému HDP růst o přibližně 1,4 %

Příprava země na dlouhodobější růst po Olympiádě v Tokiu ( 2020

Pomoc s následky přírodních katastrof

Ochrana proti ekonomickým rizikům

Japonský premiér Abe oznámil spuštění masivního stimulačního balíčku. Podle agentury Bloomberg by měl dosahovat výše 239 mld. USD a zhruba polovina této částky bude fiskálního charakteru. Zbytek výdajů bude skrze regionální výdaje a zahrnut by měl být také soukromý sektor. Stimulační opatření budou trvat po dobu pěti let a jejich cíle jsou následující:

Japonsko se v 3Q dokázalo vyhnout recesi. Nedávný tajfun a negativní dopad zvýšení daní pravděpodobně v 4Q budou mít za následek výrazné snížení HDP. Zdroj: Bloomberg