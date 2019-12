PMI za listopad hlásí, že aktivita v tuzemském zpracovatelském průmyslu prohloubila pokles

Průzkum PMI za letošní listopad hlásí, že aktivita v tuzemském zpracovatelském průmyslu prohloubila svůj pokles.

Jde o negativní překvapení a pokles indikátoru mapujícího situaci v tuzemském zpracovatelském průmyslu je v rozporu s tím, co hlásí listopadové průzkumy pro Německo, Polsko či Maďarsko.

V případě tuzemského průmyslu hlásí listopadový průzkum výraznější propad výroby i nových objednávek, přičemž očekávání ohledně výhledu výroby na příštích dvanáct měsíců se propadlo na historické minimum.

Indikátor PMI, mapující aktivitu v tuzemském zpracovatelském průmyslu, se v listopadu nečekaně propadl z úrovně 45,0 na úroveň 43,5 a nachází se tak jen nepatrně nad mnohaletým minimem, jež bylo na úrovni 43,1 vykázáno letos v červenci.

Tuzemští výrobci hlásí, že se prohloubil pokles výroby a též se urychlil propad nových zakázek, což souvisí s přetrvávajícími problémy v automobilovém průmyslu, zpomalováním růstu ve zpracovatelském průmyslu na globální úrovni a též s nejistotou vyvolanou obchodními válkami.

Za zmínku stojí pesimismus ve výhledu výroby na příštích dvanáct měsíců: tento ukazatel klesl na svou nejnižší hodnotu za historii trvání PMI průzkumu pro tuzemský zpracovatelský průmysl.

Zároveň je ale listopadový propad PMI indikátoru pro tuzemský zpracovatelský průmysl překvapivý, pokud jej porovnáme s vývoje v ekonomikách našeho regionu.

Nárůst PMI indikátoru hlásí pro letošní listopad nejen Maďarsko a Polsko, ale také například Německo.

Pokud i další měsíce potvrdí, že tuzemský průmysl v našem bezprostředním okolí má to nejhorší již za sebou, tak by měl zamířit nahoru PMI indikátor i v případě českého zpracovatelského průmyslu.

Nicméně: aktuální průzkum hlásí, že se pokles průmyslové aktivity dále prohloubil a pro nejbližší měsíce lze v lepším případě čekat jen zmírnění propadu průmyslové aktivity.

Do hodnot signalizujících oživení tuzemského zpracovatelského průmyslu se PMI indikátor dostane nejdříve až za několik dalších měsíců, tedy v průběhu roku 2020.

Pokles aktivity v tuzemském zpracovatelském průmyslu je nepříznivou zprávou pro českou korunu.

Navzdory slabším výsledkům listopadového průzkum se ale domnívám, že zhoršování situace tuzemském průmyslu již nemusí dále eskalovat.

Zlepšující se zprávy o obchodních jednáních mezi USA a Čínou a stejně tak pokles nejistot souvisejících s brexitem by měly mít pozitivní dopad na aktivitu ve zpracovatelském průmyslu napříč hlavními regiony světové ekonomiky, z čehož by měl profitovat i průmysl ve středoevropském regionu.

Situace v tuzemském zpracovatelském průmyslu je zároveň argumentem, jenž hovoří proti zpřísnění měnové politiky ČNB a úrokové sazby české centrální banky tak mohou zůstat beze změny jak v prosinci, tak i na následujících zasedáních přinejmenším v prvním pololetí roku 2020.