Sentiment v českém průmyslu opět poklesl

Český index nákupních manažerů ve výrobě v listopadu klesl na 43,5 bodů. Zaznamenal tak propad na nejnižší hodnotu za posledního čtvrt roku. Došlo opět k výraznému poklesu objemu nových zakázek a výroby. Očekávání průmyslníků ohledně výroby pak klesly na průzkumové minimum. Zásluhou toho došlo k výrazné redukci zaměstnanosti, což pozorujeme v menší míře na datech z průmyslu již od začátku roku.



Hodnoty indexu PMI se již od začátku roku drží pod úrovní 50 bodů. Trhy se ovšem začíná pomalu rozlévat optimismus zejména zásluhou zmírnění globálních nejistot. Mezi hlavními je odložení odchodu Británie z EU a s tím související zažehnání neřízeného brexitu či uklidnění americko-čínských vztahů. To však nemusí mít dlouhého trvání. Zejména co se obchodní války týče, tam se jedná o velmi křehké příměří, svár mezi oběma supervelmocemi může začít kdykoliv nanovo. Británii čekají v půlce prosince volby, které určí nové rozložení sil v tamním parlamentu a také ukáží, jakým směrem se budou vyjednávání o odchodu i odchod samotný ubírat.



Z Německa k nám již dorazila sada dobrých zpráv, která by mohla mít pozitivní dopad na náladu v českém průmyslu. Tamní trh začíná být optimistický ohledně nedaleké budoucnosti. Dále se také nepotvrdila obecně očekávaná recese Německa, když ekonomika vykázala za třetí čtvrtletí mezikvartální nárůst o 0,1 %. Můžeme proto očekávat, že se dobrá nálada z Německa tažena příznivějšími daty odrazí i na náladě domácích průmyslníků a index by tak do budoucna neměl sklouznout dále k horším hodnotám. Ten se aktuálně pohybuje na hodnotách neviděných od velké finanční krize v roce 2009, čemuž ovšem neodpovídají dosavadní data z reálné ekonomiky. Tuzemské ekonomice se tak prozatím daří odolávat okolnímu ochlazení.



Očekáváme, že česká ekonomika v nadcházejících čtvrtletích zpomalí a průměrný růst v roce 2020 dosáhne pouze 2 %. Průmysl se díky výrobě nových modelů aut na chvíli odpojí od slábnoucího průmyslu v Evropě, ale v průběhu příštího roku také sklouzne ke slabému růstu pod 1 %. Pokud však dojde k opětovnému vyostření obchodních válek či vzroste opět nejistota okolo brexitu, může být výsledek ještě horší.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.