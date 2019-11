Fitch: Celosvětové prodeje aut letos poklesnou o 4% = o 3,1 miliónu vozů

Podle agentury Fitch letos poklesnou celosvětové prodeje nových automobilů o cca 4% respektive 3,1 miliónu vozů ba výsledných cca 77,5 miliónu. To by byl nejhorší výsledek od krizového roku 2008 a druhý roční pokles v řadě.Podle komentářů agentury je vývoj v automobilovém sektoru horší, než se původně očekávalo a jeho zpomalování je klíčovým faktorem zpomalování průmyslu v globálním měřítku.Hlavním strůjcem celkového poklesu je zpomalení v Číně. Zatím za 10 měsíců roku se tamní prodeje snížily meziročně o plných 11%. Mezi hlavní důvody poklesu přitom patří slabý růst půjček , růst poptávky po ojetinách a aplikace nových emisních standardů.Prodeje v USA by měly letos zpomalit cca o 2% na 16,9 miliónů vozů.Poklesy se očekávají také v západní Evropě , Brazílii, Rusku a Indii.Analytici agentury očekávají pokračování negativního trendu vývoje také pro rok 2020