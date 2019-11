PwC: Asie bude potřebovat 800 mld. USD během 10 let, aby se nasytila

Podle poslední výzkumné zprávy skupiny PwC, Rabobank a Temasek Asie nebude v následujících 10 letech potravinově soběstačná a bude potřebovat během následujících 10 let proinvestovat dalších 800 mld. USD , aby se dostatečně nasytila.Plná polovina zmíněných investic by měla zamířit do Číny.Výdaje na potraviny ve zmíněném kontinentu v tomto roce dosáhnou v přepočtu cca 4 biliónu USD . Do roku 2030 by se měla suma zdvojnásobit na 8 biliónů USD Růst bude tažen obecným růstem populace a zvyšováním poptávky po bezpečnějších, zdravějších a udržitelnějších potravinách. Své sehrají také klimatické změny a stále častější projevy extrémního počasí Nová studie potvrzuje dřívější výzkumy, které stavěly Asii do pozice čistého dovozce potravin proudících především z vývozně orientovaných regionů jako jsou obě Ameriky, Evropa a Jižní Asie.Studie uvádí, že současně s potřebou většího objemu potravin bude klesat podíl obdělavatelné půdy a to cca o 5%.Asijská populace by se měla v následující dekádě zvýšit cca o 250 miliónů osob.