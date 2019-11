Trh oslavuje čínský příslib

Díky čínským signálům ohledně obchodní politiky vstoupily trhy do nového týdne optimisticky. Kromě toho nás tento týden čeká vystoupení několika zajímavých řečníků z Fedu. Ačkoliv důležitější informace lze očekávat až příští týden, dolar už místy sonduje důležitou rezistenci.



Komunální volby v Hongkongu potvrdily silnou podporu prodemokratických kandidátů, což vrhá i nadále stín na vztah této bývalé britské kolonie s Pekingem. Správkyně města Carrie Lamová totiž prohlásila, že: „Vláda bude názorům občanů samozřejmě pokorně naslouchat a vážně se jimi zabývat.“



Hongkongské akcie vstoupily do nového týdne výrazně posílené a trh obecně má dobrou náladu. K tomu pravděpodobně přispělo také prohlášení Číny, že zvýší postihy za porušování práv k duševnímu vlastnictví. To je jasný signál v rámci probíhajících obchodních jednání mezi Čínou a USA.



Pokud jde o údaje z USA, očekáváme tichý týden, protože velká část pracujících Američanů zůstane od středy do pátku doma, aby mohli oslavit Díkůvzdání. Trh ovšem zůstane zcela zavřený jenom ve čtvrtek. Zajímavý projev nás možná čeká dnes z úst Lael Brainardové z Rady guvernérů Federálního rezervního systému. Má se zabývat revizí rámcové politiky Fedu. V rámci diskuzí lze očekávat i nějaký signál ohledně postoje Fedu do budoucna.



Pokud jde o data, zaměřuji se hlavně na počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Aktuální data budou tento týden zveřejněna již ve středu. Uslyšíme-li již potřetí za sebou špatné zprávy, může to být předzvěstí nepěkných výsledků v listopadové zprávě o zaměstnanosti, kterou očekáváme příští týden. Co se týká významnějších dolarových párů na trhu, které jsou v poslední době až hrozivě klidné, zaměřme se na dolarové páry EUR/USD a AUD/USD. Ty jsou prvními páry, které se dostaly nejblíže překonání klíčové hladiny 1,1000 a 0,6770.. Nejpalčivější otázkou zůstává, co udělají trhy, až zjistí, že se americká ekonomika propadá do recese?



Vybrané měny:



USD – Dolar vypadá stabilně, i když je volatilita neuvěřitelně omezená. S velkým zaujetím očekáváme technický vývoj během dnešního projevu Brainardové a středečních údajů o nezaměstnanosti.



EUR – Euro je slabé, a to nejen vůči americkému dolaru. Říkám si, jestli si trh špatně nevykládá komentáře Christine Lagardeové o revizi politiky z minulého týdne. To však ukáže teprve čas. Prozatím může uzavření pod hladinou 1,1000 spustit propad na minima pod 1,0900.



GBP – Libra se zdá být stabilní. Trh očekává vítězství Borise Johnsona a nepříznivé údaje ji mohou paradoxně ještě podpořit, díky hromadění energie v očekávání potenciální marže spojené s jeho triumfem a následnou fiskální odezvou.





O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.