Video-komentáře - dvě videa, díky kterým se v 48. týdnu 2019 neztratíte

Přehrajte si dnešní týdenní technickou analýzu a nový díl makro výhledu Benchmark.

Trhy jsou v tzv. hope modu. Investoři věří v uklidnění situace v Hongkongu a v dokončení první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou. Podepíše US prezident Donald Trump zákon, kterým by podpořil Hongkong a vměšoval se do politiky Číny? Neboť tak by to Čína vnímala.

Na trzích jsou kromě obchodních příležitostí také určitá rizika, na která jsem ve videu upozornil.

Technická analýza pro týden 25. 11 - 29. 11. 2019 - dnes s ohlédnutím za fundamenty a speciál káva

Nestává se často, abychom byli v jednom týdnu dva dny bez objemu ze Spojených států. Ve čtvrtek a v pátek mají v USA svátek (Den díkůvzdání). Na co dalšího bychom si měli dávat tento týden pozor se podívejte v našem novém fundamentálně-technickém videu.

Video makro kalendář s technikou

