OECD prognózuje nejslabší globální růst za poslední dekádu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala novou prognózu světové ekonomiky. Oproti prognóze ze září nejsou přítomny žádné zásadní změny a můžeme říci, že odhady růstu HDP odpovídají odhadům dalších institucí jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka či Capital Economics.

Podle OECD momentálně roste světová ekonomika nejpomalejším tempem od globální finanční krize. OECD prognózuje, že letos i příští rok poroste světová ekonomika o 2,9 %. Pro rok 2020 to znamená mírně snížení o 0,1 procentního bodu z minulé prognózy. OECD očekává, že růst v roce 2021 mírně zrychlí na 3,0 %, nicméně pouze za předpokladu, že nebude realizována mnoho rizikových faktorů jako jsou obchodní války, tvrdý Brexit či neočekávaně silné zpomalení čínské ekonomiky, která k růstu globálního HDP přispívá bezprecedentní jednou třetinou.

Co se hlavních ekonomik týče, USA by měly růst kolem 2 %, Čína kolem 6 %, eurozóna pouze kolem 1 % a Velká Británie také kolem 1 %. OECD zároveň varovala, že obnovení kvantitativního uvolňování Evropskou centrální bankou bude mít malý dopad, pokud jednotlivé země nezvýší investiční výdaje.

Pokud se podíváme na světovou ekonomiku střednědobým pohledem, zjistíme, že dynamika světového HDP dosáhla v rámci současného hospodářského cyklu vrcholu na přelomu let 2017 a 2018 a od té doby do dnešního dne kontinuálně mírným tempem zpomaluje. Toto zpomalení má několik fundamentálních příčin. Zaprvé je logické, že po dosažení maxima dynamiky muselo dojít jako ve všech předchozích hospodářských cyklech k nutnému zpomalení. Zadruhé tady máme mimořádné faktory jako obchodního válka mezi USA a Čínou a Brexit, které citelně zvyšují nejistotu v ekonomickém systému a tím pádem především dopadají na korporátní investice. A konečně zatřetí tady máme strukturální zpomalování dynamiky čínského HDP, když se čínské vedení už nějakou dobu snaží dle parity kupní síly největší světovou ekonomiku přeorientovat z exportního modelu na model založený na růstu spotřeby a váhy služeb. Celkově mají tyto faktory za následek, že růst světové ekonomiky již nějakou dobu zpomaluje. Globální recesi nicméně ekonomové prozatím neočekávají, rozhodně ne žádnou hlubokou.

My jsme opatrnými optimisty a na rozdíl od OECD se domníváme, že by mohla příští rok světová ekonomika o několik desetinek procenta zrychlit. Myslíme si, že cyklického dna jsme už dosáhli. Mírné zrychlení by přitom mělo být hnáno uvolněnější měnovou politikou všech klíčových centrálních bank.





Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management a.s.