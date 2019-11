ČNB podle očekávání zvolila stabilitu sazeb

Česká národní banka dnes nepřekvapila a rozhodla o zachování základní úrokové sazby na úrovni 2 %. Měnová politika tak zůstala stabilní již na čtvrtém zasedání v řadě, poslední změnou bylo zvýšení o 25 bazických bodů v květnu tohoto roku. Od bankovní rady se dnes nic jiného ani neočekávalo a trhy tak touto zprávou nejsou nijak překvapeny.



V posledních týdnech se několik členů bankovní rady nechalo veřejně slyšet, že z jejich pohledu není vhodná doba k pohybu základní sazby nahoru ani dolů. K tomuto názoru se přikláněli navzdory tomu, že česká inflace se drží v blízkosti horní hranice tolerančního pásma inflačního cíle ČNB, které sahá od 1 do 3 % (poslední známý údaj byl ze září a činil 2,7 %). Jelikož je cílování inflace ze zákona jediným cílem politiky ČNB, nabízela se úvaha o jejím dalším zpřísnění, nicméně proti němu konzistentně hovořily ekonomické argumenty. Významné vývozní trhy již zažívají ekonomické ochlazení (v Německu se dokonce čeká technická recese) a toto se v blízké budoucnosti bude projevovat i v České republice. Kromě toho s sebou tento vývoj přinese i dovoz nízké inflace ze zahraničí a české ceny tak svůj růst zpomalí i bez zásahu bankéřů. Navíc se české ekonomiky vzhledem k její velikosti a otevřenosti bezprostředně dotýkají i zahraniční geopolitická rizika, která se stále nepodařilo zažehnat. I když by tak další zvýšení sazeb bylo v tuto chvíli technicky obhajitelné, mohlo by se to velice brzy ukázat jako unáhlený krok. Centrální banka v takové situaci preferuje konzervativní strategii stability raději než sáhnout ke zvýšení, které by následně musela překotně vzít zpět.



Změnu v nastavení měnové politiky neočekáváme ani v nejbližší budoucnosti. Zpomalování českého hospodářství a sestupná tendence tuzemské inflace si podle nás vynutí příští zásah až ve druhém čtvrtletí roku 2020, kdy ČNB začne sazby snižovat. Tím se přidá k ostatním centrálním bankám ve světě, které již cyklus měnového uvolňování zahájily. Ze světové ekonomiky se nadále množí signály o znatelném zpomalení aktivity, což podle nás bude rostoucí měrou doléhat i na Českou republiku a vyžádá si do konce příštího roku pokles sazeb až na úroveň 1,25 %.



Od dnešní tiskové konference guvernéra Jiřího Rusnoka, která začne v 14:45, očekáváme zopakování předchozí teze o tom, že proinflační tlaky jsou aktuálně vyvažovány mezinárodními riziky a předpokládáme, že nad tímto názorem na zasedání panovala výrazná shoda.



Budeme též zvědavi na nové vydání makroekonomické prognózy ČNB. V ní podle nás najdeme znatelnou korekci odhadu růstu české ekonomiky pro příští rok směrem dolů, jelikož ta předchozí (2,9 %) byla až podivuhodně optimistická. Centrální banka se při tom opírala o předpoklad vynikající kondice ekonomiky eurozóny, kterou ovšem nepozorujeme. Zároveň ČNB podle nás opět posune svou predikci na posilování české měny dále do budoucnosti, jelikož k němu stále nedochází.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.