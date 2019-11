ČR: Maloobchodní tržby ještě zrychlují růst

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v září meziročně vzrostly o 7,3 %. Celkové tržby včetně motoristického segmentu se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku zvýšily o 8,2 %. Vysoká dynamika je však částečně zkreslena vyšším počtem pracovních dní v letošním září. Spotřebitelé více utráceli za počítačové a telekomunikační zařízení, za vybavení domácností a oděvy a obuv. Vlivem nízké srovnávací základny z loňského roku (zavedení emisních limitů) výrazně poskočily i tržby v automobilovém sektoru.



Tržby za prodeje a opravy aut po srpnovém poklesu o 4 % v září poskočily o 10,5 %. Značný výkyv v dynamice byl dán loňským zavedením emisních limitů a efektem předzásobení v srpnu (vysoká základna) a naopak propadem prodejů v září (nízká základna). Přitom vzrostly tržby za prodeje aut o 11,2%, polepšily si však i tržby za opravy a údržbu vozidel (o 7,7 %). Rychlým tempem stále rostou prodeje prostřednictvím internetu a zásilkových služeb (o 25,9 %). Tržby za potravinářské zboží a pohonné hmoty se zvyšovaly jen mírně.



Maloobchodní tržby (bez prodejů automobilů) si v průměru ve třetím čtvrtletí udržely svižnou dynamiku na úrovni 6 %, což pozitivně ovlivní i statistiku spotřeby domácností a tím i růst celé ekonomiky.



Očekáváme, že napjatá situace na trhu práce bude nahrávat růstu tržeb i v dalších měsících. Spotřebitelská důvěra sice pozvolna slábne, nicméně nedostatek volných pracovních sil bude podporovat růst mezd a zákazníci tak budou stále disponovat dostatkem prostředků na utrácení. V příštím roce by však zpomalující ekonomika měla postupně brzdit růst mezd i spotřebitelský sentiment. V souhrnu tak odhadujeme, že celkové maloobchodní tržby by v letošním roce měly vzrůst o 3,4 %, bez prodejů a oprav aut by se jejich dynamika měla udržet nad 5 %.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.