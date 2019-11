O německé recesi rozhodne zářijový průmysl (Ranní zpráva z finančního trhu)

Německé objednávky podle nás v září lehce vzrostly. Nic to však nemění na recesi v tamním průmyslu, která se pravděpodobně přenese do celé ekonomiky. Předstihové PMI by však měly být revidována mírně nahoru. Jejich současné hodnoty neodpovídají skutečné situaci a podle nás nadhodnocují globální rizika. Polská centrální banka ponechá úrokové sazby beze změny a představí novou makroekonomickou prognózu. Tuzemská průmyslová produkce po prázdninových výkyvech vykáže mírný pokles.

Německé zakázky lehce vzrostly navzdory poklesu výroby

Německé objednávky podle nás v září lehce vzrostly. Srpnová statistika překvapila mírou poklesu domácích zakázek, což by měla zářijová čísla vykompenzovat. Nicméně to nic nezmění na pokračující recesi německého průmyslu, která bude pravděpodobně delší, než se původně očekávalo. Na druhou stranu bychom se v nejbližší době mohli dočkat mírné úlevy v podobě nárůstu předstihových ukazatelů díky odložení brexitu a snížení rizika odchodu Velké Británii z EU bez dohody. Otázkou však zůstává, zda se německá ekonomika dostala ve třetím čtvrtletí do recese. Z tohoto pohledu rozhodne čtvrteční statistika německé průmyslové produkce. My však očekáváme další pokles výroby, který by stáhnul celou ekonomiku k dalšímu poklesu HDP.

Pro finální odhad kompozitního PMI očekáváme mírné zvýšení o 0,2 b. díky revizi indexu z německého průmyslu a sektoru služeb. I nadále však doporučujeme sledovat spíše lokální předstihové ukazatele, které v poslední době prokazují daleko lepší předpovědní schopnost. V případě Německa se tamní PMI nachází výrazně pod historickými průměry, čemuž už delší dobu neodpovídá statistika HDP. Oproti tomu ZEW nebo Ifo se nachází jen lehce pod historickými průměry a daleko více tak odpovídají tvrdým datům. Na vině je pravděpodobně dotazovaný vzorek společností či tazatelů, na kterých jsou tyto indexy postaveny. Zatímco globální PMI pracuje s daleko menším vzorkem zejména velkých firem, které daleko více ovlivňuje dění v zahraničí, tak ZEW obsahuje větší množství menších firem, které soustředí spíš na domácí podmínky.

USA a Čína opět na cestě k nové obchodní dohodě

Včerejší dění na trhu byla ve znamení obchodních rozhovorů. Čínský prezident požaduje po USA stažení některých cel na tamní export ještě před jeho setkáním, kde by mělo dojít k podpisu předběžné dohody mezi oběma stranami. Na oplátku by Čína zrušila svá cla vůči USA na některé zboží. Čínský prezident také prohlásil, že snížení vzájemných cel je jeho hlavním cílem.

Ceny průmyslových výrobců v eurozóně podle očekávání dále poklesly. V meziročním vyjádření zpomalilo tempo z únorových tří procent na zářijových -1,2 % y/y. Z historického pohledu se jedná o nejnižší tempo od konce roku 2016.

Polská centrální banka ponechá sazby beze změny

Z regionální hlediska bude dnes nejzásadnější událostí jednání polské centrální banky. Shodně s trhem očekáváme stabilitu úrokových sazeb. V posledních měsících se komunikace centrálních bankéřů posunula k opatrnějšímu tónu a daleko více akcentuje nejistotu ohledně vnějšího prostředí. Bankovní rada bude mít k dispozici novou prognózu, která by měla ukázat nižší růst HDP a revizi vnějšího prostředí směrem dolů. Na druhou stranu míra inflace by měla být zvýšena. Trh v současnosti očekává její vrchol v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy by měla dosáhnout 3,5 %. Stabilitu sazeb předpokládáme i v příštím roce zejména kvůli zpomalení polské ekonomiky.

Tuzemský kalendář nabídne statistiku průmyslu, stavební produkce a zahraničního obchodu za září. Průmysl podle nás vykázal po prázdninových výkyvech mírný pokles výroby. Tomu nasvědčuje pokles předstihových ukazatelů i situace v Německu. Meziročně se však bude jednat o solidní nárůst i díky většímu počtu pracovních dní. S ohledem na odhadovaný meziroční nárůst průmyslu v září čekáme růst exportu o necelá 4 % y/y. Nižší investiční aktivita firem způsobuje nižší tempo importů. V souhrnu tak obchodní bilance pravděpodobně opět vykáže příznivý výsledek kolem 21 mld. CZK, což představuje meziroční zlepšení o 10 mld. CZK. Více v našich Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/2WHVKZ5.

Koruna vyčkává před čtvrtečním jednáním ČNB

V reakci na vývoj v rozhovorech mezi USA a Čínou americký dolar prohloubil své zisky vůči euru a v současnosti se obchoduje na úrovni 1,107 USD/EUR. Regionální měny však zůstávají v klidu. Koruna vyčkává na čtvrteční jednání centrální banky, které by mělo určit směr, jakým se bankovní rada chce vydat. Více k rozhodnutí ČNB naleznete v našich Ekonomických výhledech na http://bit.ly/Vyhledy19Q4.