Tři hlasy z ČNB pro stabilitu sazeb: inflace pro růst, zahraničí pro pokles

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok, viceguvernér ČNB Marek Mora a člen bankovní rady Aleš Michl. To jsou tři čerstvé hlasy z ČNB, které se v rozhovorech do médií vyslovily pro stabilitu úrokových sazeb centrální banky. Zde jsou argumenty.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok v prezentaci, citované agenturou Reuters, říká, že česká ekonomika má zatím daleko k recesi a vyhodnocení všech protichůdných faktorů implikuje spíše stabilitu sazeb. „Přestože se česká ekonomika již nalézá za svým cyklickým vrcholem, přetrvávají v ní silné inflační tlaky, to by ospravedlňovalo případné zvýšení úrokových sazeb. Vnější prostředí se vyznačuje četnými nejistotami, to by implikovalo spíše snížení sazeb,“ uvádí Rusnok argumenty na obou stranách rozhodování o sazbách.

S hlasem pro neměnné sazby se v rozhovoru pro Lidové noviny přidává viceguvernér ČNB Marek Mora. „Dnes bych pravděpodobně hlasoval pro stabilitu (sazeb),“ uvedl.

Člen bankovní rady ČNB Aleš Michl by pak dle svých slov pro Ekonom „nechal ekonomice klid“. Uvedl, že nemá v plánu hlasovat pro zvýšení sazeb centrální banky.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:20 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5070 -0.0986 25.5445 25.5040 CZK/USD 22.8527 -0.1612 22.8910 22.8414 HUF/EUR 329.1415 -0.0999 329.6400 328.9400 PLN/EUR 4.2597 -0.0343 4.2619 4.2576

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8521 0.2093 7.8685 7.8508 JPY/EUR 121.2300 -0.1573 121.3630 121.1910 JPY/USD 108.6090 -0.2187 108.7160 108.5360

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8623 -0.2487 0.8636 0.8622 CHF/EUR 1.1027 -0.0734 1.1027 1.1019 NOK/EUR 10.2366 -0.0008 10.2409 10.2273 SEK/EUR 10.7488 -0.0713 10.7534 10.7433 USD/EUR 1.1161 0.0565 1.1167 1.1158

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4459 -0.2458 1.4501 1.4430 CAD/USD 1.3159 -0.0076 1.3160 1.3149

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



