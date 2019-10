Co lze očekávat od středečního zasedání Fed?

Na konci července přistoupil Fed poprvé od roku 2008 k redukci sazeb. Guvernér americké centrální banky nazval tento krok úpravou uprostřed cyklu a zdůraznil, že se nejedná o zahájení trvalejší série snižování úroků. Fed poslal sazby dolů v září a s nejvyšší pravděpodobností tak opět učiní i tuto středu. Aktuální šance „cutu“ o 25 bps na středečním zasedání dosahuje 94 %.



Co bude dále? Obecně se očekává, že si centrální banka v následujících měsících dá od uvolňování měnové politiky pauzu s cílem vyhodnotit dopad na reálná data. Na některých ukazatelích vidíme efekt snížených úroků již nyní. Index finančních podmínek signalizuje jednoznačné uvolňování, což lze interpretovat tak, že podniky nižší sazby reálně pociťují ve formě levnějších úvěrů.



Jako klíčový faktor pro následná měnově politická rozhodnutí se může ukázat spotřeba amerických domácností. Ta by během 3Q měla expandovat meziročním tempem 2,6 %. Právě spotřeba představuje motor růstu americké ekonomiky a prozatím zůstává odolná vůči zpomalování výroby a investic. Pokud by spotřeba vyšla výrazněji pod odhady, Fed by se s nejvyšší pravděpodobností vydal se sazbami dolů i na prosincovém nebo lednovém zasedání.

Tomáš Pfeiler